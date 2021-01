Luchar contra la violencia de género: ¿Qué hacer con la presunción de inocencia?

El feminismo es ante todo un tema de justicia. Creemos en la igualdad de derechos entre personas, sin distinción de sexo y/o género. Esta es una lucha difícil y ardua. En nuestro país, uno de los avances más notorios que hemos tenido las mujeres ha sido en materia de derechos políticos y electorales. Esto, gracias a coaliciones plurales entre mujeres que trabajan en la política, academia y sociedad civil, y aliados que han impulsado los objetivos de estas coaliciones. Es así como hemos podido ir avanzando en los temas de cuotas, hasta llegar a la paridad, y como se logró tipificar la Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género (VPMRG).

La reforma de Paridad en Todo como la reforma en materia de Violencia Política por razones de género, han sido parteaguas para que este 2021 sea un año vital en materia de cómo participamos las mujeres en la política. Estas reformas, llevaron a crear lineamientos de parte del INE para sentar como se iba a implementar esta materia en el actuar de los partidos políticos y en el campo de acción del propio INE. En materia de paridad, el pasado diciembre se tuvo el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el INE se extralimito en sus funciones, no obstante, que vinculó a los partidos a cumplir la cuota propuesta para gubernaturas.

Relato esto, para marcar el piso de que, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, nos encontramos ante un campo vivo, que evoluciona y cambia. Esto no implica contradicciones en materia de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, si no, un mejor entendimiento del fenómeno de la violencia y la justicia. En el 2021, se aplicarán por primera vez los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados el 28 de octubre de 2020 por el Consejo General del INE. En estos lineamientos se incluyó el llamado 3de3 Contra la Violencia, una propuesta del colectivo Las Constituyentes MX.

El 3de3 Contra la Violencia, quedo plasmado en el Capítulo VIII de estos lineamientos. En particular el art. 33 habla sobre que los partidos políticos deberán verificar a la hora de inscribir candidaturas que quienes se postulen no tengan condena o resolución firme, por violencia de género, delitos sexuales o que sean deudores alimentarios. Esta frase de condena o resolución firme, es un importante candado en contra de utilizar a las mujeres, y a nuestra justa lucha por erradicar la violencia contra nosotras, como maniobras electorales maliciosas. Debemos recordar, que en su tiempo se quiso corromper la cuota para que las mujeres renunciaran a favor de sus suplentes. El sentar que se requiere condena o resolución firme lo que hace es mantener el principio de presunción de inocencia, fundamental en los sistemas de justicia. La presunción de inocencia es igualmente un principio que abona a la igualdad entre personas, independientemente de sexo, género, origen étnico, etcétera.

Este, es el señalamiento claro que no debe olvidarse al discutir el caso de Salgado Macedonio. La presunción de inocencia en México, ha sido una cuestión importante, toda vez que se cuenta con una historia de persecuciones y juicios políticos. Esta es la posición que Morena, desde el presidente de nuestra nación, hasta su Comité Ejecutivo han manejado: serán las autoridades competentes quienes resuelvan sobre la inocencia o culpabilidad del senador Salgado. No hay silencio ni complicidad en Morena: su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha iniciado ya un proceso de investigación. En el momento que nos compete, Salgado Macedonio y Morena no han violado los lineamientos del INE, ni se ha incumplido la 3de3 Contra la Violencia. Estamos atentas y atentos a los resultados que procedan de estos procesos, para así poder actuar en beneficio de la igualdad y en seguimiento a las reglas electorales.

Este caso nos muestra la complejidad de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. No obstante, si esta busca prosperar, debemos ser cuidadosas en cómo se utiliza la lucha: nunca para violar los principios de justicia, siempre para sentar un piso parejo entre hombres y mujeres.