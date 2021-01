Próximo martes llegan 400 mil dosis más de vacunas: López Obrador

El 24 de diciembre inició en México la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, elaborada por los laboratorios Pfizer. Foto La Jornada

El martes de la semana próxima llegarán 400 mil dosis de vacunas contra el Covid-19, elaboradas por el laboratorio Pfizer, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio de su conferencia de prensa matutina, convocó a los ciudadanos a denunciar el influyentismo a la hora la aplicación del antiviral.

También informó que Pfizer embarcará cada semana 400 mil vacunas semanales hasta marzo. También expuso que el viaje del subsecretario Hugo López Gatell a Argentina resultó en buenas noticias.

“Ya hay todo un plan nacional de vacunación en toda una estrategia, ya les expliqué que vamos a llegar contar con diez mil brigadas de vacunación, cada brigada integrada por diez o doce personas. Ya va a empezar un despliegue de más alcance, de todas maneras, hasta ayer llevábamos 58 mil dosis, seguimos siendo el país que aplica más vacunas en América Latina, y el martes nos van a llegar 400 mil dosis, hasta marzo Pfizer nos van a estar entregando 400 mil dosis por semana.

“Con Hugo López Gatell hay buenas noticias, con Astra Zeneca, que es posible que se adelante (la entrega) una semana a finales de febrero, y al parecer son buenos los resultados de la vacuna que se están elaborando en laboratorios de Rusia, y lo mismo con la vacuna de los laboratorios de China”.

También deseo pronta recuperación al gobernador de Oaxaca, Alejando Murat, quien se encuentra afectado por el contagio d Covid, se recuperará porque es un hombre fuerte, corre cinco o seis kilómetros diario -dijo- “ánimo Alejandro”.

Al abundar sobre las acciones de su gobierno en torno al combate a la pandemia desglosó el plan de vacunación. “Lo primero es el personal médico, de los hospitales Covid, hay alrededor de mil hospitales Covid, ahí se está vacunando, hago un llamado a todos a esperemos nuestro turno si no estamos atendiendo pacientes Covid.

“No porque soy médico me tienen que vacunar, ¡no!, o soy directivo del IMSS o del ISSSTE, y me tiene que vacunar, ¡no!, soy líder sindical de los medios y me tiene que vacunar, ¡no! Primero a los que trabajan en hospitales Covid, todos los demás, hasta el presidente de la República hasta que le toque. Pueden haber de estos abusivos gandallas para que se entienda bien, pero una, dos, tres, cinco golondrinas no hacen verano, la mayoría de la gente se porta bien, el llamado es primero a los trabajadores de hospitales Covid, segundo a los adultos mayores, empezando por los más ancianos, así está el plan”.

Y adelantó que se están consiguiendo las dosis necesarias “para que podamos avanzar y nos toque a todos, pronto, por grupo de edades y también por regiones, porque es nacional no se puede concentrar, solo en un estado, en una ciudad, es en todo el país. Inclusive vamos a iniciar con los adultos mayores que viven en zonas más apartadas. ¡Tenemos todos que denunciar el influyentismo! Si vacunamos a todos nuestros adultos mayores, vamos a reducir la mortalidad por Covid en 80 por ciento. Si no nos corresponde pensemos en que, si le damos preferencia a los adultos mayores, vamos a salvar vidas, y en tanto vamos a seguirnos cuidando con la sana distancia, y todo lo que sabemos”.