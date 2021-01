Anuncia AMLO reforma a los organismos autónomos

Edificio del IFT, en imagen tomada de la cuenta de Twitter @IFT_MX

Ciudad de México. El Ejecutivo federal presentará al Congreso un paquete de iniciativas que contemplarán reformas constitucionales y reglamentarias en materia administrativa entorno a los organismos autónomos, y el cambio legal definitivo, para que nadie obtenga un salario mayor al que perciba el Presidente de la República.

Las reformas administrativas, dijo Andrés Manuel López Obrador, no afectarán los derechos de los trabajadores. En medio de su rueda de prensa de hoy, reprochó la connivencia entre consejeros del Ifetel y las empresas de comunicación, tanto nacionales como extranjeras.

“Así como se fueron creando estos fideicomisos y fondos a diestra y siniestra para manejar dinero público de manera discrecional, con corrupción, se fueron creando organismos autónomos entre comillas tanto de parte del Ejecutivo, como por ley. Entonces tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, para que no haya duplicidad, porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, que el presupuesto se quede en el gobierno. Entre más lujos haya en el gobierno, mientras más se pague en el gobierno, menos llega al pueblo, entonces tenemos que hacer, vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa, y vamos a ajustar al gobierno a la nueva realidad, ya no seguir creando estas instituciones, estos aparatos burocráticos”.

Al abordar el tema del Ifetel, preguntó por qué no puede pertenecer a la SCT. “Cuando se creó el Ifetel a la fecha ha hecho una muy buena labor, hablaban de que esa manera ya no iba a haber monopolios en la comunicación, no los llaman monopolio, los llaman actores preponderantes. Resulta que en estos organismos tienen más injerencia los actores preponderantes que el presidente, no conozco a ninguno de los consejeros del Ifetel. Si me los encuentro aquí en palacio no los conozco.

“Ese organismo, el Ifetel, le cuesta, toda esta reforma administrativa significaría proteger a los trabajadores, los podríamos reubicar. Esto va desatar mucho debate, porque ni modo que nos callemos. Tengo una reunión de gabinete, donde les voy a presentar la propuesta, y que haya debate como fue con los fideicomisos. Rentaban campos de golf, de Conacyt, ¡sí, campos de golf! Claro que no eran investigadores, como no había control de nada metían notas y facturas con excesos, imaginen que todos los recursos para innovación, era para construir edificios inteligentes, de que sirve construir si no hay una política de innovación. El Ifetel cuesta mil 500 millones de pesos. Vamos a poner orden, 10 mil, 15 mil, 20 mil millones que ahorremos, ¡es la mitad de la vacuna contra el Covid!”

Se le preguntó si esos organismos desaparecerían, y replicó: “No, es reubicar a los trabajadores. Todos estos consejeros se ampararon, y ganan más que el presidente. No se me ha olvidado, con chicanadas se ampararon, esto lo hicieron en el INE, en el Poder Judicial. ¿Qué no se puede mandar una iniciativa a la Constitución para que nadie gane más que el presidente? Si vamos a ajustar. Respetando a los trabajadores, no hemos despedido a los trabajadores. En el caso de los fideicomisos, se ahorraron como 50 mil millones de pesos”.

A mitad de febrero, anunció, habrá de presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, “para que se no se preste a malas interpretaciones lo que hicieron en el Poder Judicial, y abrieron la puerta para que se cometan todos estos abusos que hicieron en los organismos autónomos. El Presidente está ganando ciento diez mil pesos. Están violando la Constitución, y pueden hacer cualquier maniobra legaloide, pero eso se va a corregir. ¡Un ministro (de la Suprema Corte) gana 600 mil pesos!

“Todo con el propósito de ahorrar. No lo he visto publicado en ningún periódico: en el 2018 en el último año de Enrique Peña, la Presidencia manejó un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos, nosotros ejercimos 500 millones, más de tres mil millones de pesos, fuimos de todo el gobierno la dependencia que más ahorró, porque estamos gobernando con el ejemplo, esto va continuar. Se valieron de estos amparos, actuaron como abogados huizacheros, y lograron transitoriamente que se violara la Constitución.”

No falto la aparente inocente propuesta, de un representante de una página electrónica, para que sacara provecho económico a su elevada popularidad en redes sociales. El presidente le respondió así: “No me gusta eso, porque soy funcionario público, aun cuando el dinero se utilizará para un apoyo a la gente pobre, para la compra de ambulancias, para cualquier bien necesario, no deja de ser un acto mercantil de comercio, no soy partidario de eso, creo que legalmente no podría, primero no me gusta eso, moralmente lo considero indebido, legalmente tendría que hacer un trámite. Yo represento a la presidencia de la República, estoy aquí por mandato del pueblo, no es Andrés Manuel, soy representante del Ejecutivo”.