Inmunidad de rebaño se logrará hasta que 80% de la población esté vacunada: Correa Chacón

Se espera que con el plan que se tiene actualmente, por lo menos 52 millones de personas estarían vacunadas para diciembre de 2021, según el epidemiólogo zacatecano ■ foto: la jornada zacatecas

Hay que seguir manteniendo la guardia contra el Covid-19, señala el especialista

No se comenzará a generar la inmunidad de rebaño hasta que 80 por ciento de la población esté vacunada, lo que podría suceder hasta el segundo semestre del 2021. Mientras tanto, habrá que seguir manteniendo la guardia contra el Covid-19.

Arnulfo Joel Correa Chacón, epidemiólogo zacatecano, comentó que las vacunas que están llegando y llegarán durante el 2021 no son suficientes para que se genere la “inmunidad de rebaño” y que se mitiguen los contagios, pero sí tendrán un impacto positivo en los números de casos y muertes diarias, pero no significa que sea momento de relajar las medidas sanitarias, ya que estas tendrán que ser tomadas en cuenta durante la totalidad del 2021.

Se espera que con el plan que se tiene actualmente, por lo menos 52 millones de personas estarían vacunadas para diciembre de 2021, pero se necesita un mínimo de 10 millones de vacunados para que se pueda comenzar a ver el término de la contingencia, por lo que es necesario que la población siga manteniendo la guardia.

Por otro lado, hay que considerar el comportamiento de contingencias pasadas, las cuales muestran que aún se espera una segunda e incluso una tercera ola de contagios, que podrían ser más graves que la primera. En Europa y otros lugares del mundo ya se está viviendo esta situación, pero en México se espera que este repunte en la contingencia llegue en los siguientes tres o cuatro meses, por lo que es crucial que se refuercen medidas como el distanciamiento social y el evitar salidas innecesarias durante este tiempo.

Correa Chacón sostuvo que es importante que la gente no se haga altas expectativas sobre la llegada de la vacuna contra el Covid-19, porque es probable que no se empiecen a ver los efectos de esto, sino hasta junio y agosto del siguiente año, mientras que el final de este capítulo en la historia, por lo menos en México, no llegará hasta el primer trimestre de 2022. Recomendó seguir al pie de la letra todas las medidas sanitarias que se han hecho públicas desde el inicio de la contingencia, pues seguirán siendo la única manera de mantener a sus seres queridos a salvo por un largo tiempo.