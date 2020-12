Sigue labor entre México y EU para repatriar a paisanos fallecidos por contagiarse de Covid

La gestión es para que las urnas viajen, ya sea por vía aérea o terrestre a su estado de origen con sus seres queridos ■ foto: la jornada zacatecas

■ No se tiene un número exacto de cuántos cuerpos han regresado al estado

■ Por seguridad, los cuerpos se trasladan únicamente después de ser cremados

Continúa la repatriación de cuerpos de mexicanos fallecidos por Covid-19 en Estados Unidos, para lo cual los gobiernos estatales han tenido que mantenerse en contacto con el gobierno del país vecino para que las urnas viajen, ya sea por vía aérea o terrestre a su estado de origen con sus seres queridos.

Desde el inicio de estas operaciones se hizo saber que no podrían repatriar los cuerpos por el riesgo de contagio que pueden suponer, por lo que es necesario frenarlos antes de que puedan ser enviados de regreso, esto lo informó el delegado estatal del Instituto Nacional de Migración, Ignacio Fraire.

Aunque este asunto no lo manejan en este instituto, Fraire pudo informar que esta operación no ha parado desde el inicio de la contingencia y no se tiene un número exacto de cuántos cuerpos han regresado al estado.

Sin embargo, confirmó que el gobierno federal mantiene un programa con el que ofrecen el servicio de traslado de las urnas, ya sea por avión o vía terrestre, además de apoyo con los servicios funerarios para aquellos que lo requieran y que puedan dar un último adiós a su ser querido.

Por el momento, todos los cuerpos, sin importar la causa de fallecimiento, se están transportando únicamente después de ser cremados, esto como medida de precaución para mantener al personal que los envía a su país natal a salvo y aminorar el riesgo de que contraigan el virus que ha atacado a todo el mundo.