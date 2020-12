Aprueba Legislatura que Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas 2021 sea de 30 mil 266 millones 165 mil 891 pesos

La iniciativa obtuvo en lo general 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones

Con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones se aprobó en lo general el dictamen de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2021, mientras que, en lo particular, se interpusieron dos reservas por parte de la diputada Gabriela Pinedo Morales y el legislador Omar Carrera Hernández, mismas que no dieron a lugar, logrando la aprobación del Presupuesto de Egresos también en lo particular, por lo que la entidad destinará para el gasto del año siguiente la cantidad de 30 mil 266 millones 165 mil 891 pesos.

En la discusión del dictamen, la cual duró más de dos horas, los diputados José María González Nava, Javier Calzada Vázquez, Juan Mendoza Maldonado y Felipe Delgado, y las diputadas Susana Rodríguez Márquez, Lizbeth Márquez y Emma Lisset López Murillo hablaron a favor del dictamen, mientras que el legislador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Omar Carrera Pérez, fue el único que se manifestó en contra, ya que consideró que, al final del día, lo que se aprueba “le vale un reverendo carajo” a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), que, además, se pasa a dicha Legislatura “por el Arco del Triunfo”.