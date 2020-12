Gobierno, IP y sindicatos piden posponer regulación de ‘outsourcing’

Carlos Aceves del Olmo, por parte del sector obrero; el presidente Andrés Manuel Löpez Obrador y Carlos Salazar Lomelí, representante de la IP, durante la firma de convenio sobre el "outsourcing". Foto Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes del gobierno federal y líderes de los sectores empresarial y obrero firmaron un acuerdo tripartita para solicitar al Poder Legislativo que posponga para febrero la iniciativa de reforma para regular el subcontratación, a fin de mejorarla. Las partes convinieron en resolver el problema del abuso de la subcontratación, en tanto que las empresas iniciarán con la regularización de sus plantillas laborales.

“El acuerdo es que se amplíe el plazo de diálogo entre las partes, gobierno, sector obrero y patronal sobre este tema, porque está relacionado lo de la subcontratación con el reparto de utilidades, y en la iniciativa original no se incluyó. El sector empresarial solicita que se trate el tema, no para quitar el derecho, que es una conquista de los trabajadores, sino que no haya discrecionalidad y se cumpla con el mandato constitucional”, afirmó el titular del Ejecutivo.

Subrayó el acuerdo general de que “no debe existir la subcontratación de manera discrecional, sin límites, y que se debe de evitar el abuso que se ha hecho. Los empresarios no están defendiendo a quienes hacen mal uso de la subcontratación, que afecta a los trabajadores” y a la hacienda pública.

“Ellos están porque se resuelva este asunto, que se fue creando por la práctica ilegal, inmoral de despedir a trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo de fin de año, en este mes de diciembre. Despiden a trabajadores sin entregarles aguinaldo ni reparto de utilidades. Hay el acuerdo de resolver esta situación y se va a buscar un mecanismo justo, equitativo, eficaz para cumplir con la obligación de entregar utilidades a los trabajadores”.

El acuerdo tripartita se suscribió en Palacio Nacional y el presidente aseguró que habrá tiempo para mejorar y enriquecer la iniciativa, a partir del diálogo entre los tres sectores.

Carlos Aceves, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, hizo un llamado al sector empresarial para que se privilegien los acuerdos y expresó la disposición del sector a “poner lo mejor de nosotros” para que esto se arregle.

A su vez, Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró la iniciativa privada privilegia el diálogo; “es obvio que podemos tener diferentes puntos de vista, pero siempre nos interesan los trabajadores, que reciban lo que les corresponde.

“Siempre estaremos en contra de cualquier acción que vaya en contra del trabajador y basados en esos principios es como estamos estableciendo un diálogo enormemente responsable, que nos permita proteger al trabajador y, al mismo tiempo haya empresas eficientes y productivas”.

Agradeció al presidente la posibilidad del diálogo, en medio de una situación que “aparentaba” iba a concluir dejando a los sectores, tanto de los trabajadores como empresarial, sintiendo “disgusto”.

Afirmó que ahora se podrá mejorar la propuesta. “Tenemos que celebrar, antes de las fiestas de navidad, que podemos estar sentados en una mesa de diálogo, junto con representantes obreros y autoridad. La conclusión que presentara el Ejecutivo a la Cámara de Diputados será mejor propuesta… Es un tema muy discutido, analizado, dialogado y estoy seguro que vamos a llegar a mejor solución”.

El acuerdo tripartida respecto a la subcontratación contiene cuatro puntos:

Las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal. El esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido, ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa. Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos se procederá de inmediato administrativa o penalmente.

Lo firmaron por parte del sector obrero el líder de la CTM, de la CROC, CROM, Unión Nacional de Trabajadores, Aspa, Stunam, CTC y las federaciones de trabajadores de sindicatos autónomos e independientes.

De parte del sector empresarial, Carlos Salazar, CCE; Francisco Cervantes, Concamín; José Manuel López Campos, Concanaco-Servytur; Sofía Belmar, AMIS; Antonio del Valle, Consejo Mexicano de Negocios; Nathan Poplawsky Berry, Canaco; Álvaro García Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; Valentín Díez Morodo, Comce y Vicente Yáñez Solloa, Antad.

Por parte del gobierno, los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera; del Trabajo, Luisa María Alcalde; el director del IMSS, Zoé Robledo; el director general del Infonavit, Carlos Martínez; la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

Gobierno también negocia incremento al mínimo

De la mano con este asunto, el gobierno negocia con ambos sectores el incremento al salario mínimo. “Hay una comisión que se está trabajando. No se puede adelantar nada, pero es justo y necesario que se aumente lo más posible el salario mínimo, porque se deterioró mucho durante el periodo neoliberal”.

En relación con otros países, el salario mínimo en México es el más bajo “y es realmente una vergüenza”.

Aún con los dos años que llevamos de aumento de 30 por ciento en términos reales, “que han sido históricos, estamos hasta abajo con relación a otros países. Entonces se tiene que seguir recuperando el poder de compra, el poder adquisitivo del salario.

También en esto hay acuerdo de parte de los empresarios. Lo que se está analizando es cuánto, pero eso en su momento se va a dar a conocer”, aseguró.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, México ocupa el lugar 81 en el mundo en relación con salario mínimo; el 16 en América Latina y el 29, el último, entre los países de la OCDE por la caída del poder adquisitivo en cuatro décadas.