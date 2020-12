Comparece titular de Sefin en la 63 Legislatura; desglosa el Paquete Económico para 2021

El secretario de Finanzas, Jorge Miranda, con los diputados locales que asistieron a la sesión ■ FOTO: FACEBOOK

En acato a un mandato constitucional en el estado de Zacatecas, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, acudió al pleno de la 63 Legislatura para comparecer y explicar las iniciativas que comprenden el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual se encontrará, advirtió, en un entorno “incierto y complejo” en tanto no se lleve a cabo la vacunación contra el SARS-Cov-2 en la mayor parte de la población y se reactive a plenitud la economía.

En su exposición, Miranda Castro recordó que las iniciativas del Paquete Económico enviadas por el Gobierno de Zacatecas a la Legislatura, se enmarcan en uno de los momentos más complicados para las finanzas del país en los últimos 50 años, esto derivado de la pandemia de Covid-19 que dejará en el país una recesión económica y una profunda crisis financiera cuya recuperación, se estima, pudiera llevar hasta tres años.

Las entidades federativas, señaló el funcionario, han hecho diversos esfuerzos para atemperar las afectaciones económicas, destinando recursos importantes al Sector Salud, promoviendo estímulos fiscales y reduciendo presupuestos, entre otras acciones, aunque reconoció que no ha sido suficientes, por lo que consideró necesario que el federalismo fiscal en México evolucione y que sean las entidades quienes asuman su responsabilidad en la recaudación, como lo ha hecho Zacatecas con la implementación de los impuestos ecológicos.

De acuerdo con Miranda Castro, la sustentabilidad fiscal “será el gran legado” del gobernador Alejandro Tello, ya que le permitirá a las administraciones siguientes, mantener el equilibrio presupuestal como resultado de la madurez que se ha alcanzado desde 2017 con la aprobación de la Reforma Fiscal, la cual ha significado, aseguró, que el estado sea reconocido por el Gobierno de México como la entidad federativa que actuado con mayor responsabilidad y disciplina fiscal al mejorar la recaudación y aprovechar las potestades tributarias.

En ese sentido, el funcionario precisó que la política fiscal para el ejercicio 2021 propuesta a la Legislatura, considera no establecer nuevos impuestos, ni tampoco incrementar las tasas y cuotas de los que ya se tienen, acción que se ve fortalecida por una adecuada administración tributaria. Además de que no se contratará más deuda pública a largo plazo, aunque el apalancamiento de las finanzas estatales representó no destinar mayores recursos a obra e inversión.

Por lo tanto, explicó que la propuesta de iniciativas que conforman el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021 se encuentran enmarcadas en la disciplina, austeridad, racionalidad y responsabilidad presupuestal.

En ese sentido, Miranda Castro expuso que el presupuesto planteado a la 63 Legislatura es de 30 mil 226 millones de pesos, el cual se derivará de participaciones e incentivos que suman 11 mil 427 millones de pesos; aportaciones por 14 mil 475 millones de pesos; ingresos propios de 2 mil 427 millones de pesos y, mil 676 millones de pesos por concepto de convenios y asignaciones, siendo los recursos proveniente de la Federación, el principal componente de los ingresos del estado al representar el 91 por ciento del total del presupuesto.

En lo que a egresos se refiere, el funcionario señaló que uno de los retos más trascendentes para las finanzas del estado, es la conformación de un presupuesto con un alto grado de presión financiera, esto como resultado de los escenarios adversos ocasionados por la pandemia.

En este contexto, indicó que la conformación del Presupuesto de Egresos se consolida en la presente administración al emplear las mejores técnicas presupuestales, las cuales fortalecen la transparencia y el adecuado ejercicio del gasto. De esta manera, se considera sustantivo lograr el equilibrio presupuestal, ya que no se comprometerá recurso alguno que no esté amparado con el ingreso.

Por lo anterior, Miranda Castro detalló que la composición del Presupuesto que se propone a la Legislatura estatal plantea una asignación de 20 mil 801 millones de pesos. De esta cifra, corresponden 15 mil 825 millones de pesos al sector centralizado, es decir, a dependencias y organismos desconcentrados.

Para los organismos descentralizados, se estiman 4 mil 397 millones de pesos y los organismos públicos descentralizados, en los que destaca el sector educativo, se considera 579 millones de pesos. Para el Poder Legislativo, se propone una asignación de 472 millones de pesos; para el Poder Judicial se pone a consideración una asignación de 585 millones de pesos.

Asimismo, enfatizó que el compromiso del gobernador Alejandro Tello de fortalecer la hacienda municipal encuentra su consolidación en estos años; muestra de ello, es la asignación que se ha contemplado a los municipios por el orden de los 5 mil 17 millones de pesos.

Finalmente, sostuvo que es evidente que los recursos que se proponen asignar en el Presupuesto de Egresos del próximo año serán insuficientes, por lo que, sólo con el trabajo conjunto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se lograrán superar estos escenarios complicados y nunca vistos en la entidad.

Cuestionan diputados sobre

deuda pública e Impuesto Ecológico

En la ronda de preguntas, diputados de diversas bancadas coincidieron en cuestionamientos concernientes a temas como la deuda pública de la entidad y los Impuestos Ecológicos que implementó el estado. Además de solicitudes de desglose sobre presupuestos a dependencias y peticiones para el incremento de algunos sectores como la comunidad migrante y las personas con la condición del espectro autista.

En un primer momento, la diputada Susana Rodríguez Márquez cuestionó sobre el estimado de deuda pública que se le dejará a la próxima administración, petición a la que se sumó el diputado Omar Carrera Pérez, quien además cuestionó por un contrato de deuda por 500 millones de pesos a una institución bancaria.

De igual forma, el morenista manifestó su preocupación ante un posible uso electoral del recurso público el próximo año, ya que por vez primera se considera en el presupuesto un programa alimentario que pudiera utilizarse para la compra de despensas con fines políticos. Además, quiso saber las expectativas con relación a los Impuestos Ecológicas.

En este último llamado, se sumó el diputado Raúl Ulloa, también por Morena, quien además pidió se le entregue por escrito un informe de todas las aportaciones que ya han hecho algunas empresas mineras por este gravamen, cuyo valor, dijo, han disminuido drásticamente.

Finalmente los diputados migrantes Lizbeth Márquez Álvarez y Felipe Delgado, del PRI y Morena, respectivamente, abogaron por la comunidad de connacionales, la primera anunciando que solicitará que el millón de pesos que suele destinarse al programa Corazón de Plata que no podrá realizare, se reasigne al apostillamiento de actas por la importancia de garantizar el derecho a la identidad de los migrantes zacatecanos; además de que pedirán que se etiqueten recursos para la repatriación de zacatecanos fallecidos o que regresen por una deportación.

Mientras que el diputado migrante, Felipe Delgado de la Torre, lamentó la reducción presupuestal para los connacionales que este año aportarán en remesas mil 200 millones de dólares a la entidad, señalando que la voluntad de los migrantes de aportar al estado en divisas debería ser correspondida con un mejor presupuesto y, por ello, exhortó a las y los legisladores a que se aumente el reducido recurso que se pretende otorgar a la atención de migrantes.