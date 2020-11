Vinculan a proceso a dos ex directivos del IMSS por caso ABC

Antimonumento ubicado frente a las oficinas nacionales del IMSS, en memoria a los menores fallecidos en el incendio de la Guardería ABC. Foto La Jornada / Archivo

A más once años de ocurrida la tragedia de la Guardería ABC en la que fallecieron 49 menores de edad, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara auto de vinculación a proceso del ex director de Prestaciones Económicas y Sociales y la ex coordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en la modalidad de comisión por omisión.

Los ex funcionarios Sergio Salazar Salazar y Carla Rochín Nieto, respectivamente fueron detenidos el pasado 9 de noviembre y quedaron sujetos a proceso penal y también a prisión preventiva oficiosa.