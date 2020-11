‘On the rocks’, de Sofia Coppola

La Gualdra 455 / Cine

Laura (Rashida Jones) es una escritora con un bloqueo creativo. En lugar de trabajar en alguna novela, ella dedica gran parte de su tiempo al cuidado de sus dos hijas, con las que vive en la ciudad de Nueva York y que cría junto a su esposo Dean (Marlon Wayans), un ocupado hombre de negocios. Con su marido siempre ausente o absorto en su empresa, Laura comienza a sospechar de una infidelidad con alguna de sus compañeras de trabajo, y no encuentra otra persona a la cual contarle sus sospechas más que a su padre, Felix (Bill Murray). De algún modo él la convence de que la mejor manera de saber si su esposo le está siendo infiel, es seguirlo cada noche, actividad que ambos deciden emprender juntos.

A lo largo de su filmografía, la directora Sofia Coppola ha mantenido un sello característico, que tiene que ver tanto con su estilo visual -de encuadres elegantes, bien cuidados y donde predominan los colores pastel-, como con la naturaleza metatextual y a veces hasta anecdótica de sus historias. En sus cintas más destacadas, es común ver a personajes que fungen como alter egos o extensiones de Coppola, y que son utilizados como una representación de crisis y conflictos internos que la propia realizadora ha experimentado. También encarnan el modo en el que la directora se ha abierto paso como mujer en el mundo moderno y en la industria fílmica de la que forma parte.

Su más reciente filme, On the rocks (2020), es una constatación de dichas inquietudes y convicciones. Es así como las inseguridades de Laura respecto a su matrimonio, a un estilo de vida más hogareño y, su falta de un impulso creativo, se vuelven el punto de partida de la cinta. Sin embargo, el eje central es la relación entre padre e hija, cuya dinámica plantea un interesante comentario sobre perspectiva de género. También señala el modo en el que las relaciones paternofiliales de una persona llegan a influir en el resto de sus vínculos afectivos.

Dicha propuesta logra funcionar gracias a las estupendas interpretaciones de Rashida Jones y Bill Murray, en medio de conversaciones donde su química se vuelve genuina y palpable, y en cuyos personajes, a pesar de sus diferencias, existe una comprensión y apoyo sinceros.

Coppola también decide tomar distancia con la estética de sus trabajos anteriores, y apuesta por una cinematografía de tonos más cálidos. Esto le otorga a la película un carácter visual sumamente melancólico, y que al mismo tiempo captura el vibrante y caótico estilo de vida en la ciudad de Nueva York.

Si bien a primera vista puede parecer una obra menor, sencilla y sin pretensiones, On the rocks resulta ser una de las películas más honestas y personales de Sofia Coppola, así como una confirmación de su visión particular y de su madurez y crecimiento como cineasta. También es un retrato de una mujer que, comprobando lo insatisfactoria que puede llegar a ser la vida, logra reencontrar y reafirmar su lugar en el mundo.