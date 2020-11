Por mi pueblo… la Huesuda de mis sueños

Autora: Brenda Berenice Gutiérrez Mora

Residencia: El Palmarito, Noria de Ángeles, Zacatecas, México

Hoy en día, la Calaca anda suelta.

Cuentan que te lleva y no regresas;

que, pa’ cuando se llega la fiesta:

te vienes, pero lueguito te regresas.

Ni se sabe, porque ¿quién fue?,

que don Nacho “llegó y vino”,

hablan y hablan, pos se les cree…

pero en el chisme, allí está el tino.

Pa’ pronto se oyen los cantos en mi pueblo;

suenan dobles de campanas.

Dicen que con Dios o el diablo,

ahí depende de tus ganas.

Esa Huesuda no espera a gente de bien,

sino que así más bien se las canta;

siendo claros, es a su hacha fiel,

y segurito, llega y te mata.

Pos, entre enfermedades y asesinatos,

suicidios y malos cuentos,

ella y sus compinches muy contentos..

Que por bombardeos y asaltos,

infidelidades y maltratos,

esa Flaquita gana y gana magia por tratos.

Hasta parece que arma retén,

porque se camufla perfecta,

y que a veces usa sostén.

Ése ¿será? el secreto en la receta.

Si el mole es difícil de hacer…

imagínate nomás: dar muerte a un cristiano,

porque comer es necesidad y placer,

como ir al camposanto: es padecer pa’ el hermano.

Esa belleza calavérica no cuenta apuesta;

no le importa si juras o cuentas.

Parece que a todos quiere, pero yo creo nos detesta.

Si no lo crees… ya merito te acuerdas.