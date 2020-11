No sólo el cuerpo muere (MENCIÓN HONORÍFICA)

Autora: María Teresa Arrioja Guerrero

Residencia: Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México

La memoria me abandonó, ¿o quizá murió?,

en mi ser me pierdo, no hay certeza de si sigo o no;

me esfuerzo y recuerdos no encuentro,

miro al espejo y desconozco ese rostro.

Me agobian molestias y dolores sin ceder,

mi tercera pierna apoya las otras dos para no caer;

como papillas y dentadura no tengo, ¿seré acaso un bebé?

Todo es confusión en mi mundo y lo que parece ser no es.

Me mata la soledad de ser por todos ignorada,

escucho voces sin sentido, a mí no se dirigen para nada.

Todo es desconcierto, soledad y dolor; estoy sin estar.

Por todo eso es que la muerte imploro y no quiere llegar.