La Gualdra 454 / Emilio Carrasco. In memoriam

Hay pérdidas que no se pueden superar, en todo caso tendremos que vivir con la ausencia y el enorme vacío que deja mi maestro y queridísimo amigo Emilio Carrasco.

Y es que no, no quiero superarlo, no quiero que se me olvide nunca; lo quiero vivo cada día, en los innumerables recuerdos que ahora mismo me provocan una sonrisa debajo del llanto, lo quiero día a día como ese impulso de vida y creador que siempre ha sido.

Conocerlo cambió todo, ni siquiera puedo pensarme a mí misma sin su influencia, sin su acompañamiento y cariño. No puedo distinguir al artista del padre de familia, amigo, maestro, del cómplice; fue un hombre que se dibujaba desde todos lados al mismo tiempo.

Con él comprendí que el arte y la vida valen la pena solo si están juntos, que la generosidad es fundamental para hacer redes de colaboración y apoyo; fue un hombre con sabias palabras, pero que enseñó haciendo; aprendí que el arte se hace con los demás, con trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también con mucha alegría y pasión.

Si el arte es la objetivación del espíritu, el suyo fue uno generoso, dulce, fuerte, crítico y brillante que dejó un legado en su obra plástica, pero sobre todo en la comunidad, en todos sus alumnos y alumnas y en quienes lo hemos querido.

Ha sido un privilegio estar cerca de él y de su familia. Espero, querido maestro, seguir mi camino con la misma generosidad suya, honraré su vida.

Hoy no tengo las mejores palabras. Mis ojos están llenos de lágrimas que no me dejan ver; parafraseando al poema, si pudiera, les diría que se fueran, pero tengo a Emilio atravesado en la garganta.

