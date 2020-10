Presenta Godezac nuevas medidas para prevenir ola de contagios de Covid-19

El gobernador Alejandro Tello Cristerna, en conferencia de prensa ■ foto: la jornada zacatecas

Se restringe la venta de alcohol en Calera, Enrique Estrada, Guadalupe, Jerez, Morelos, Pánuco, Trancoso, Vetagrande, Villanueva y Zacatecas

Tello puso en marcha unidades que ayudarán a evitar la concentración masiva de personas en eventos no supervisados

Autoridades de Gobierno del Estado dieron a conocer la implementación de un decreto en el que, entre el 31 de octubre y 15 de noviembre, se restringe la venta de alcohol en 10 municipios, con el objetivo de inhibir la concentración de personas y evitar la propagación del Covid-19.

En Calera, Enrique Estrada, Guadalupe, Jerez, Morelos, Pánuco, Trancoso, Vetagrande, Villanueva y Zacatecas, la venta de alcohol será permitida de lunes a jueves de 10 a 20 horas, y de viernes a domingo, además de días festivos, su venta estará prohibida. Fresnillo, por su parte, no participará en este operativo.

Esta medida es parte del operativo denominado “Protección Covid”, en el que también se dispondrá de más de 100 servidores públicos que estarán presentes en plazas públicas, tianguis, vialidades, establecimientos comerciales y puntos de concurrencia, para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna manifestó que “debemos entender que la pandemia no se terminará por decreto, y no habrá medida restrictiva que lo haga si la ciudadanía no se cuida, no es empática, no es responsable de la salud propia y la de los demás; para evitar más contagios y mortandad, la sociedad también debe poner de su parte”.

Sin embargo, ante el incremento de contagios y decesos en los últimos días, y que se apareja con una grave crisis en el tema económico, con base en la ley y en conjunto con los presidentes municipales y las autoridades de salud, dijo que se tomó la determinación de establecer y reforzar acciones que den protección a las familias zacatecanas.

Jehú Eduí Salas Dávila, titular de la Secretaría General de Gobierno, precisó que el Operativo Protección Covid consiste en el despliegue de 100 servidores públicos de distintas corporaciones y dependencias, tanto de salud como de protección y seguridad, quienes verificarán el cumplimiento de los protocolos y medidas de protección y prevención sanitaria.

Más que una acción punitiva, comentó, se busca preservar y cuidar la salud y vida de las personas, ya que, a la fecha, en Zacatecas se tiene el registro de 10 mil 836 contagios acumulados de SARS-CoV-2, mil 037 decesos y 216 pacientes están hospitalizados, 74 de ellos graves.

Como parte de las acciones del Operativo Protección Covid, Salas Dávila indicó que, en un primer momento, se verificarán vialidades, establecimientos comerciales, mercados, plazas, tianguis y puntos de concurrencia, para que se sigan las medidas de prevención necesarias.

Asimismo, para evitar la realización de fiestas, a partir de este 31 de octubre entrará en vigor la restricción de venta y consumo de alcohol en los municipios de Calera, General Enrique Estrada, Guadalupe, Jerez, Morelos, Pánuco, Trancoso, Vetagrande, Villanueva y la capital de Zacatecas.

La medida contempla la venta de bebidas embriagantes, en cualquier tipo de giro comercial, ya sea tiendas de conveniencia, restaurantes o centros nocturnos, los lunes, martes, miércoles y jueves, de las 10:00 a las 20:00 horas, y su restricción absoluta los viernes, sábados, domingos y días festivos.

Este acuerdo fue consensuado entre el Gobierno de Zacatecas, los presidentes municipales y el Sector Salud, debido a que se ha detectado, según en los cercos epidemiológicos, que los contagios ocurren en reuniones familiares o eventos sociales, en los que el factor común es el consumo de alcohol.

Tello Cristerna exhortó a la sociedad que sea empática y responsable en el seguimiento de los protocolos, como guardar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos con jabón o gel antibacterial y, sobre todo, evitar las fiestas y reuniones familiares, ya que, si continúan los contagios, se regresaría al color rojo del Semáforo Epidemiológico y eso sería catastrófico para la entidad.