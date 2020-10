Nueva República La expropiación de bronce, la reforma de o

Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria.

Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

La historia de bronce tiene sus fanáticos, muy a la usanza priísta de vieja escuela, estos fanáticos son grandes seguidores de los natalicios de Benito Juárez, de la Expropiación Petrolera, de la leyes de Reforma, de la Independencia de México y de un sinnúmero de eventos del pasado, siempre y cuando esos eventos sólo sean representados y alabados en plazas cívicas de escuelas primarias y secundarias. No es necesario perturbar a las figuras de bronce intentando penetrar en ideas y significados de hechos históricos, finalmente, la Expropiación Petrolera y las Leyes de Reforma sólo sirven para sentirse orgullosos por el glorioso pasado de nuestra nación, no sirven para aprender nada, ni para contrastar la política moderna con las enseñanzas del pasado, así pues, repitamos a coro: Bandera de México / legado de nuestros héroes / símbolo de la unidad….

Que la historia no sea otra cosa que un almanaque de glorias de antaño siempre ha sido el fin de las políticas de derecha, de otra manera sería imposible criticar que un presidente lance una frase que Lázaro Cárdenas habría aplaudido a rabiar: “Los únicos negocios que deben de importarnos son los negocios públicos, tenemos que defender a la CFE, a PEMEX, no a las empresas particulares. Desde luego, pueden participar, pero no abusar.” Que muchos medios hayan cambiado deliberadamente las palabras que utilizó el presidente en ese comunicado no es cosa nueva, de igual forma, la elección que hacen de ciertas frases para titular las publicaciones denota claramente sus miedos y deseos, una de las más ricas en transparencia es la nota (lapsus) de Reporte Índigo, querían mostrar mucho Friedman pero Freud termina mostrándose en ellos cuando escriben el encabezado: “a mí no me paga REPSOL”.

La reforma energética de 2014, esa misma que la nota de Reporte Índigo no toca más que dentro de otra cita de Andrés Manuel, es la que no sólo permitía la entrada de privados al sector energético mexicano, sino que dejaba la pista planchada para que arrasaran con cualquier bien nacional que vieran a su alcance. De nuevo, las intenciones (pongo a los índigos como un ejemplo) son bastante claras en la línea editorial, en todo medio que hace referencia a la “denuncia del congreso de E.U. a AMLO” (sic) se evita clarificarle al lector que esta carta, firmada por una fracción minoritaria de senadores, autodenomina su contenido como “Experiencias meramente anecdóticas que ganan crédito a raíz de una declaración de Andrés Manuel López Obrador”. También se evita citar el párrafo de la carta donde es claro que estos senadores solo están interesados en el market share de sus empresas protegidas, en fin, se evita ir al fondo del asunto a preguntarnos: ¿De qué estamos hablando en realidad? Lo que está en el fondo es sencillamente la defensa que hace el gobierno de México de esa gran victoria del 18 de marzo de 1938, victoria que se vio casi dilapidada con la aplicación de la reforma de EPN en 2014.

¿Habrá quien quiera argumentar que la iniciativa privada en el sector energético es un revulsivo económico deseable y que el plan en ese respecto del gobierno actual está sesgado? No en lo inmediato, leí en más de un medio líneas vacías de sustancia que, sin tener en consideración ningún factor económico o de infraestructura, criticaban “no transitar hacia las energías limpias”, imagino que esos son los mismos editorialistas que a estas alturas del 2020 no conocen la gran estafa llevada a cabo con los subsidios que había implementado Obama durante su periodo, a la fecha, las plantas que operan bajo ese subsidio (quema de biomasa) son una de las estafas ambientales más escandalosas y dañinas para el medio.

Es por lo anterior por lo que a los lobistas de REPSOL (cercanos a Felipe Calderón) no les gusta mucho pensar la historia cargada de lecciones económicas, ideas de gobierno o análisis pormenorizados, eso resulta francamente incómodo cuando de lo que se trata es de otorgar contratos ventajosos a las empresas que el mismo funcionario público representa, ese pequeño y desgastante conflicto fue resuelto en Estados Unidos a billetazo limpio, después de todo, las ganancias de esa minoría van directo y sin escalas a armar cartas en el Congreso, acá, resulta que esos lobistas se encuentran en franca minoría, pues el partido que metió a fuego la reforma energética del 2014 se encuentra ocupado haciendo puntos de acuerdo para pedir que Hacienda pague en E.U. la defensa legal de Cienfuegos, sobre las preocupaciones de estas bondadosas personas, (qué va a soltar Cienfuegos en las audiencias) se vale hacer especulaciones, pronto habrá una hebra nueva de corruptela qué seguir, porque en lo que va del sexenio se han abierto más cloacas que las que yo había presenciado en el resto de mi vida consciente.