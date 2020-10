La Gualdra 453 / Río de palabras

Lo decidió de repente, sin proponérselo siquiera, sin que fuera una determinación real y fuerte, simplemente tomó las llaves de su casa y salió sin rumbo fijo, sin un plan determinado. Sabía que en casa quedaba el pendiente de los recibos sobre la mesa de la entrada: agua, luz, gas, teléfono, celular… En ese momento se dio cuenta de que no lo traía en la mano, dudó por un momento, pero de inmediato decidió continuar caminando. Tal vez alguien quisiera localizarlo, contactarlo, preguntar por él; pero era precisamente eso lo que él estaba buscando: desligarse de todo. Dejar el mundo atrás todo de lado. Junto al pendiente de los recibos recordó el pago de la renta, tres meses ya rezagados, seguramente la casera llegaría más tarde con con los abogados, con un montón de cargadores que violarían la intimidad de su casa, cargando con lo que pudieran. Pero eso no lo detuvo y siguió andando. Pasó por en frente del trabajo, sus pasos por inercia se dirigían a la puerta pero su voluntad lo alejó de inmediato. Llegó al parque que está a dos cuadras, se sentó en la banca y vio a varias personas como él, como perdidas mirando a la nada. Una de ellas hurgaba en el basurero, sacó una bolsa de papas y sus ojos brillaron al encontrar el primer alimento del día. Esa imagen le trajo el recuerdo de que salió sin tomar alimentos. En el bolsillo del pantalón no traía más que diez pesos. En otra banca estaba una mujer que apenas despertaba quitándose de encima un montón de garras, una chamarra parecida a una suya, a su favorita; en ese momento se dio cuenta que no la traía, andaba en pijama. Una sensación de mezcla de tristeza, miedo y vergüenza lo hizo volver a la realidad; la decisión era buena pero poco realizable. No, no podría echarse así nada más a la calle. No, nunca podría dejar todo al azar o a la providencia. Encaminó sus pasos de vuelta a casa, si se apuraba llegaría solo quince minutos tarde al trabajo. No perdería por ello su bono de puntualidad.

