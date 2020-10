Validan en San Lázaro consulta ciudadana del 1 de agosto de 2021

Los votos de Morena, PT, PES y PVEM validaron este jueves la consulta popular para preguntar, el 1 de agosto de 2021, si la ciudadanía está de acuerdo en “el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos". Foto tomada del sitio http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/

Los votos de Morena, PT, PES y PVEM validaron este jueves la consulta popular para preguntar, el 1 de agosto de 2021, si la ciudadanía está de acuerdo en “el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.

Con 272 votos en favor se confirmó la consulta, que será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que 113 legisladores de la oposición votaron en contra. También rechazaron la consulta Mariana Rosas, de Morena, y Jorge Corona y Mariana Gómez, del PVEM.

En tribuna, el vice coordinador de Morena, Pablo Gómez, sostuvo que no gusta a la oposición que se convoque a la consulta, porque se hará “un juicio contra quienes han gobernado, contra el Estado corrupto cuya cabeza siempre fue el presidente en turno. Contra los ex presidentes, porque encabezaron el fenómeno sociológico y político, netamente mexicano, del Estado corrupto nacional”.

Se trata de un juicio popular “que convocaremos en nombre del Congreso de la Unión, para que responda el pueblo, que diga ‘¡basta!’ y la justicia sea obligatoria, se aplique porque ha sido exigida. Porque el pueblo la debe exigir y a ello lo convocamos”.

Las otras bancadas señalaron que se trata de una farsa, por la amplitud y ambigüedad de la pregunta, y argumentaron que, de buscar justicia con los delitos cometidos en el pasado, sería suficiente con una investigación de la Fiscalía General de la República.

Enrique Ochoa Reza (PRI) sostuvo que “la justicia penal no se consulta y así lo establecen los artículos 20 y 35 de la Constitución. En ningún país del mundo se realiza una consulta para llevar a cabo procesos penales contra ex funcionario alguno”.

Expuso que ningún ex funcionario tiene fuero y, por lo tanto, no es necesaria una consulta para procedimiento de justicia penal. “La pregunta fue original fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La consulta no es de justicia penal, es de justicia re distributiva, alternativa, de comisiones de la verdad”, afirmó.

También el priísta Jorge Zarzosa aprovechó para ligar el resultado de las elecciones del domingo en Hidalgo y Coahuila con la consulta y la elección intermedia del próximo año.

“Pronto despertaremos de la pesadilla que estamos viviendo con este gobierno fallido: el domingo 6 de junio de 2021 cuando saquemos del Congreso a esta mayoría fallida”.

Desde su curul, el petista José Luis Montalvo, se mofó: “¡Que regrese el PRI..!” Un coro de la mayoría completó la frase: “¡Lo que se robó!” Montalvo ahora se dirigió al blanquiazul.

-¡Que regrese el PAN..!

-¡Lo que se robó..!

Al aprobarse la consulta, la resolución de la Cámara de Diputados se turnó a la autoridad electoral.