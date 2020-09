‘The devil all the time’, de Antonio Campos

La Gualdra 448 / Cine

Desde que existe la creencia de un Dios, el ser humano ha matado en su nombre. Esta idea es el eje central en The devil all the time (2020), cinta del director Antonio Campos (The sinner, Christine) que actualmente está disponible en Netflix, y que es un retrato del Estados Unidos rural en su faceta más violenta y salvaje.

Narrado a lo largo de dos décadas, el filme se centra de manera antológica en un grupo de habitantes de un pequeño pueblo en Ohio, individuos en su mayoría de naturaleza odiosa y desagradable, y que a primera vista parecen poco relacionados entre sí, pero que todos van dirigidos hacia un discurso afín.

El director entreteje las historias individuales de cada personaje para crear una representación de la naturaleza oscura del hombre, así como de los peligros que implica el fanatismo religioso al ser llevado hasta puntos extremos y como justificación hacia actos de violencia.

Dichos conceptos son encarnados por un elenco estelar compuesto por Tom Holland, Bill Skarsgard, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska, Sebastian Stan, Riley Keough, Jason Clarke y Robert Pattinson, entre otros. Si bien varios de estos actores y actrices aparecen poco tiempo en pantalla, su presencia se vuelve significativa para reforzar el punto central de la historia y en donde cada uno se vuelve agresor o víctima, dependiendo de las circunstancias.

El que destaca por encima de todos es Robert Pattinson en uno de los papeles más detestables de su carrera, donde interpreta a un predicador egoísta que usa la fe y las debilidades de sus feligreses para su beneficio personal.

La cronología de los sucesos y el desarrollo de los personajes se vuelven más dinámicos gracias a la intervención de un omnisciente narrador, cuya voz pertenece a Donald Ray Pollock, autor de la novela homónima que sirvió como fuente de adaptación para el filme.

A lo largo de la cinta, Campos señala cómo es que las actitudes de violencia son como una especie de gen hereditario, que se va pasando de generación en generación, al mismo tiempo que muestra el modo en el que los hijos deben pagar por las fallas de sus padres. Como principal muestra de estas ideas se encuentra el contexto histórico de la película, que comienza en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y que concluye al estallar el conflicto bélico en Vietnam.

The devil all the time no tiene miedo en mostrar la faceta más retorcida del ser humano, incluso si la misma complejidad de esa faceta la termina por rebasar. Se trata de un filme atípico, una mezcla entre el western y el drama existencial, que toma acción en un lugar olvidado por Dios, cuyos habitantes miran hacia el cielo suplicando por ayuda y en donde la única respuesta que obtienen es un profundo silencio.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_448