Zacatecas será de los primeros estados en aplicar la Reforma Laboral

Luisa María Alcalde Luján, titular de la STSP, Arturo Nahle, magistrado presidente del TSJEZ, con magistrados e invitados especiales ■ foto: andrés sánchez

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, visitó la entidad para revisar los avances en la implementación del nuevo modelo

Afirma que esta reforma es quizá la más importante de los últimos 100 años; lejos de ser exclusivamente normativa, de creación de nuevas instituciones, es un cambio de cultura

Los casos se atenderán en dos juzgados ubicados en la capital y en el municipio de Fresnillo: Arturo Nahle García, magistrado presidente

Los citados juzgados se echarán a andar gracias al subsidio que el Poder Judicial del estado recibió de la STPS por 18 millones de pesos

Los recursos se destinaron a la capacitación del personal, que se encuentra ya en un 93% de avance, la difusión, el mobiliario y el equipo de videograbación de salas

Zacatecas será uno de los primeros estados donde se implementará la Reforma Laboral, quizá la más importante en los últimos 100 años en lo referente al mundo del trabajo, además de que se saldará con ella una deuda histórica con el trabajador. Así lo afirmó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en su visita a Zacatecas para revisar el avance en la implementación del nuevo modelo en la entidad.

La funcionaria federal refirió en el Palacio de Justicia de Zacatecas que gracias a la posibilidad de mantener un trabajo en conjunto, se implementará en tiempo el nuevo modelo laboral. La pandemia, dijo, ha retrasado un poco el proceso, pero las entidades federativas han hecho un gran esfuerzo valioso y se ha venido avanzando, sobre todo en la capacitación que, a su consideración, es el pilar más importante de dicha reforma.

“La Reforma Laboral es quizá, la reforma más importante de los últimos 100 años. Lejos de ser una reforma exclusivamente normativa, de creación de nuevas instituciones, es un cambio de cultura. Pretende realmente transformar la manera que las relaciones laborales entre empresas, entre sindicatos y trabajadores han tenido históricamente”.

“Y eso es todo un reto por democratizar el mundo del trabajo, establecer reglas claras para que los trabajadores puedan elegir libremente quién los representa, para poder formar, si así lo desean, una organización y que no sea un viacrucis como ha sido históricamente el poder constituir una organización sindical y conseguir un registro. El poder decidir de manera individual si se quiere o no formar parte de una organización sindical y que no sean obligados o castigados por no hacerlo; y rescatar la negociación colectiva como una vía, un canal idóneo para conseguir mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, pero también conseguir mejores niveles de productividad, mayor estabilidad en las empresas”. Y es que aseveró que apostar por la negociación colectiva es promover que sea el diálogo social el que pueda construir la mejora de las condiciones de vida.

“El corazón de las relaciones laborales es la negociación colectiva, y tristemente en nuestro país quedó muy rezagada. Sólo por dar algunas cifras, se calcula que entre el 80 y el 85 por ciento de los contratos colectivos que existen en nuestro país son de protección. Y esto nos demuestra los altos índices de simulación que existe en esta materia”.

Alcalde Luján consideró que este es el inicio de una etapa de la cual se debe sentir orgullo, por tener la posibilidad de vivir y ser parte y actores principales en este cambio, porque dijo estar convencida que este modelo laboral, que además es una prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dará la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente.

“Vamos muy bien, vamos a estar muy atentos al seguimiento de la implementación. Esperamos regresar en algunas semanas ya para ver estos tribunales en operación, convencidos realmente de que es una deuda histórica que teníamos en este país. Para el gobierno de México es una prioridad y lo es en virtud del cambio normativo, pero como parte también de compromisos asumidos por nuestro país en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Es una responsabilidad conjunta que tenemos los distintos poderes y agradecemos el compromiso para estar en tiempo y en cumplimiento de los plazos”.

“Estoy convencida que Zacatecas va a ser punta de lanza y ejemplo para las otras entidades federativas que se irán sumando en la segunda y en la tercera etapa para pensar que el primero de mayo de 2022 tendremos implementado el modelo laboral en todo el país, en beneficio de los trabajadores y los empleadores”, concluyó la funcionaria federal.

Zacatecas tendrá dos tribunales

para atender la materia laboral

Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, fue el encargado de informar a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los avances del proceso de implementación del nuevo sistema de Justicia Laboral en Zacatecas, los cuales a decir del magistrado, se atenderán en dos juzgados ubicados en la capital del estado y en el municipio de Fresnillo.

El ubicado en la capital, de acuerdo con la exposición de Nahle García, atenderá a 40 municipios en los que habitan 920 mil zacatecanos. Mientras que el de Fresnillo atenderá a 7 distritos judiciales, 18 municipios y 680 mil habitantes. Los asuntos que atenderán, informó el magistrado, serán procesos de conflictos ordinarios, especiales, individuales de seguridad social, colectivos de naturaleza económica, procedimientos de huelga y procedimientos de ejecución.

Estos dos juzgados se echarán a andar gracias al subsidio que el Poder Judicial de Zacatecas recibió de la STPS por un orden de los 18 millones de pesos, los cuales se dividieron en la capacitación del personal, que se encuentra ya en un 93 por ciento de avance, la difusión, el mobiliario y el equipo de videograbación de salas.

En el ubicado en la capital se aplicarán 5 millones 656 mil pesos, mientras que en el de Fresnillo, que se construye desde los cimientos, tendrá un costo de 11 millones 257 mil 667 pesos.