El Mirador de Heródoto / Red Latinoamericana de Cronistas, cinco años de trabajo fecundo

“El cronista es aquel personaje que, movido por un deseo vehemente, en horas de trabajo e investigación, y apoyado en vivencias y hechos, logra un documento que si bien nos orienta al conocimiento de quienes fuimos, establece en la historia contemporánea quiénes somos, fortalece nuestra identidad y orgullo por pertenecer a nuestras instituciones y al entorno”

René Salomón (2015)

En noviembre de 2010 tuve la oportunidad de visitar por primera vez la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY), en Venezuela, la institución única en Latinoamérica —en aquel tiempo— que promovía un curso para la formación de cronistas. Me refiero al Diplomado en Formación de Cronistas nominado en honor a Félix Gilberto Antolínez Ayestarán, cronista e investigador de las culturas aborígenes de Venezuela y de Latinoamérica, nacido el 23 de agosto de 1908, en Yaracuy, y fallecido en Caracas, el 5 de mayo de 1998.

Conocí a su primer rector, Freddy Castillo Castellanos, hombre de letras y excelente promotor de la cultura, quien me invitó a exponer algunos temas en el mencionado diplomado del que transcurría la segunda cohorte. Entre los alumnos se encontraba un inquieto periodista conocido como escritor, cantante y poeta, Raúl Fréytez Quiñónez (qepd). Así, iniciamos una amistad que se fortaleció cuando, a principios de 2014, me envió un mensaje que sintéticamente decía: “Maestro, he sido nombrado cronista de San Felipe y estoy organizando la XLII convención nacional de cronistas en mi ciudad, está usted cordialmente invitado”.

Asistí al evento, presidido por las distinguidas autoridades: el alcalde de San Felipe, Álex Sánchez; la rectora de la UNEY, Yanira López Zorrilla; el titular de Cultura del estado de Yaracuy, José Rafael Naranjo; el presidente del Concejo Municipal, William Ochoa, entre otros. Conocí personalmente a reconocidos cronistas de los que solo había leído sus trabajos, como Belky Montilla, Wilfredo Bolívar y Willians Ojeda, y a muchos nuevos amigos. Lo relevante de la convención fue que, siendo un evento nacional, por mi presencia se convirtió en internacional, y ahí fue donde nació la idea de conformar una organización latinoamericana.

Los que conocieron a Raúl reconocen su inquietud, creatividad, hiperactividad y afán de superación continua. Así que después de la XLIII convención de 2015, realizada en Valencia en el Estado Carabobo de Venezuela, nos trasladamos a San Felipe, Yaracuy, donde Raúl y su equipo de trabajo (Marilyn Sáez y Magaly Martínez) ya tenía todo preparado para la conformación y oficialización de la Red Latinoamericana de Cronistas (Relac). Nació el 19 de septiembre (reconocido como Día del Cronista Latinoamericano), de 2015, en las instalaciones de la UNEY, con la aspiración de lograr objetivos como promover la integración de los cronistas oficiales y los de libre ejercicio (que incluye de manera significativa a los cronistas universitarios) para afianzar la unidad latinoamericana; coadyuvar en la actualización y crecimiento académico; colaborar en la publicación de obras de cronistas, y finalmente promover reconocimientos a instituciones y personajes de amplia trayectoria. Su directiva fundacional quedó de la siguiente manera: presidente, Uziel Gutiérrez de la Isla; vicepresidente, Raúl Fréytez Quiñónez; secretaria, Yasmily Villegas; directora académica, Belky Montilla; director de Investigación, Wilfredo Bolívar; director de Redes, Rómel Escalona; director de Medios, Olkis Moyetones; Director de Relaciones Internacionales, Aleida Anzola; director administrativo, Magali Martínez; cronista, Antonio Rivero. Las presidencias subsecuentes han estado lideradas por Alba González (Venezuela) y Tatiana Thiriat Agudelo (Colombia).

A cinco años de distancia los objetivos se han alcanzado. En relación a eventos de integración y difusión de los trabajos de los cronistas, se han realizado desde 2016, en la ciudad de Zacatecas, México, cinco coloquios internacionales de la crónica. En el primero se tuvo la presencia de Raúl, cofundador de la Relac, y en los subsecuentes, la de Tomás Jurado Zabala y Rómel Escalona, ambos de Venezuela, y de Tatiana Thiarat Agudelo.

También desde el 2016 se han realizado encuentros internacionales. Los primeros dos, en San Felipe, Yaracuy, la cuna de la Relac, y los siguientes dos en Bogotá, teniendo como sede a la Universidad Nacional de Colombia. Dada la situación por la COVID-19, el V Encuentro Latinoamericano de Cronistas se hará de manera virtual, desde la ciudad de Barquisimeto, en coordinación con la municipalidad de Sanare, en Venezuela, los días nueve y diez de octubre próximo.

Asimismo, se han estrechado relaciones con universidades y agrupaciones de historiadores y cronistas nacionales y extranjeros (Anaccim, UDS, UAEMex, UNC, UEB, entre otras), con miras a la realización y publicación de trabajos conjuntos.

De manera significativa señalo la representación de los países integrados actualmente a la Relac: Cuba, Alberto Velázquez; Colombia, Camilo Duque; Guatemala, Miguel Ángel Car y Euda Morales; México, Genoveva Álvarez y Érika Flores Puente; y Venezuela, que ha destacado por su interés en la crónica con la labor de compañeros como Willians Ojeda, Belky Montilla, Alba González, Rómel Escalona, José Gregorio Rodríguez Mogollón (qepd) y Antonio Rivero.

Finalmente, ratifico que nuestros países latinoamericanos, con sus diferencias y coincidencias, se encuentran unidos por el idioma, los valores, la historia, y un entrañable sentimiento de fraternidad y de hermandad que se optimiza a través de la crónica, fuente inagotable de identidad. Estas son grandes razones para celebrar el quinto aniversario y el Día del Cronista Latinoamericano.

Así se observa el mundo desde El Mirador de Heródoto.

A la memoria de Raúl y José Gregorio.

Cronista de la UAZ

[email protected]

cró[email protected]