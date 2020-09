Durante agosto se recuperaron 92 mil empleos en el país: STPS

La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, visitó Zacatecas este viernes ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

El mes de agosto trajo números positivos en cuanto la recuperación de empleo formal se refiere, luego de que se registraran, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 92 mil empleos, y para el corte del 9 de septiembre, otros 40 mil más, informó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, quien confió en que la tendencia se mantenga en lo que resta del año siempre y cuando no haya rebrotes del virus que aqueja al país.

Luego de meses complicados como marzo, abril, mayo y una parte de junio, la funcionaria federal refirió que en julio comenzó a haber una estabilidad al iniciar la nueva normalidad, y con la recuperación de los meses siguientes se iría formando la figura de “uve” que vaticinara el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue una caída no sólo en nuestro país, sino todo el mundo. No sólo es una crisis de salud sino también económica y derivado de la necesidad de la suspensión de las actividades laborales durante un periodo importante, fue así el comportamiento. Creemos que ya comenzaremos a seguir viendo estos números avanzando, creemos que va bien, obviamente pensando y con la responsabilidad de todos, que no vamos a regresar a como estábamos anteriormente, es con otras reglas, con los protocolos emitidos por las autoridades federales y estatales. Tenemos que privilegiar la protección de trabajadores y trabajadoras y la transformación de los espacios laborales par que eso suceda”.

En este sentido, Alcalde Luján reconoció que ha habido un comportamiento y mucha responsabilidad a nivel nacional, ya que más del 91 por ciento de las empresas cumple con los protocolos de seguridad y salud. Además, dijo, ha habido también mucha solidaridad en la enorme mayoría de los sectores y empresas, protegiendo a la mayor cantidad de trabajadores posibles y a pesar de la situación compleja que se presentó, parece que se ve la salida.

“Esperamos un punto de equilibrio. Esperamos ver un número positivo en lo que resta del año. Obviamente eso va a depender de la responsabilidad de todos y todas para que no haya rebrotes, pero dependerá de las circunstancias”, manifestó la secretaria del trabajo, quien recordó que debido a pandemia se podría hablar de más de un millón de empleos perdidos, pero se espera que para el próximo mes se rebasen los 150 mil recuperados.