Comerciantes zacatecanos se manifiestan en el Centro Histórico; exigen la entrega de apoyos prometidos por contingencia

Fotos: ANDRÉS SÁNCHEZ

Señalan que cumplieron con documentación en tiempo y forma y que sólo fueron incluidos en el Informe de Gobierno de Tello

Los quejosos, que son entre propietarios y empleados de 25 locales, advierten que no se retirarán hasta que reciban los apoyos, los cuales van de 3 mil a 6 mil pesos y que se destinarían a gastos básicos

Comerciantes zacatecanos se manifiestan en el Centro Histórico de Zacatecas para exigir al gobernador Alejandro Tello Cristerna que entregue los apoyos prometidos al inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, pues, a pesar de haber entregado toda su documentación en tiempo y forma, no se les entregaron las ayudas, pero fueron incluidos en el Informe de Gobierno que Tello rindió la semana pasada.

Los propietarios y empleados de los 25 establecimientos se dieron cita frente a la Fuente de los Faroles esta mañana, asegurando que no se retirarán hasta que se entreguen las sumas prometidas por el Ejecutivo estatal, mismas que van desde los 3 mil hasta los 6 mil pesos, que, según las palabras de María de Lourdes Velasco Gómez, una de las afectadas, ya no son para comprar inventario o mantener el establecimiento, si no para solventar gastos básicos como luz y agua.

Los manifestantes aseguraron haber recurrido a todas las vías posibles antes de tomar las calles, pero, al ser ignorados por la Secretaría de Economía en esta última ocasión, recurrieron a esta manifestación, donde ondean pancartas en las que se leen mensajes como “Sr. Gobernador: negocios en quiebra y el apoyo no llega”, para pedir que éste dé una resolución al problema que vienen viviendo desde marzo.