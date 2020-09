La depresión no respeta edad o género, se debe atender para prevenir los suicidios

Advierten que se pueden presentar síntomas de depresión por el encierro originado por la pandemia ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Algunos pacientes demoran hasta 10 años en buscar atención: especialista

■ La enfermedad se caracteriza por síntomas en el estado de ánimo, como tristeza e irritabilidad: Cristina Medina Graciano

■ También muestran conductas como la pérdida de interés, aislamiento, alteraciones del sueño y el apetito

■ Con respecto a la forma de atender la depresión, explica debe llevarse a la par un tratamiento farmacológico y psicológico, porque son coadyuvantes

En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población en general a que identifique y atienda la depresión de los miembros de la familia y pidan ayuda psicológica o médica, ya que es una de las enfermedades o trastornos psiquiátricos más conocidos, pero menos tratados.

Hablar sobre el tema puede generar la diferencia para que una persona pierda el miedo y busque ayuda profesional, pues de acuerdo con la institución, algunos pacientes demoran hasta 10 años en buscar atención, por lo que además es de suma importancia la difusión sobre el tema.

En este sentido, Cristina Medina Graciano, psiquiatra adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) Número 1 del IMSS en Zacatecas, explicó que la enfermedad se caracteriza por síntomas en el estado de ánimo, como la tristeza e irritabilidad, o conductas caracterizadas por la pérdida de interés, aislamiento, alteraciones del sueño y el apetito.

Con respecto a los tratamientos para la depresión, la especialista dijo que debe llevarse a la par un tratamiento farmacológico y psicológico porque son coadyuvantes. Advirtió que no se puede llevar solamente uno, porque la psicoterapia indicada y llevada por un psicólogo profesional es la parte medular del tratamiento, pero los medicamentos son los que hacen la otra parte y el IMSS, recordó, dispone de ellos en el Primer Nivel de Atención.

Medina Graciano informó que una persona que lleva un tratamiento va a recuperar su funcionalidad y su capacidad de integrarse a la familia y a la sociedad en un lapso aproximadamente de cuatro semanas.

Para que la población la puede detectar, la psiquiatra explicó que los cambios de conducta son el primer signo de alarma para identificar un trastorno mental: una persona que se aísla, no come, no duerme, expresa de forma directa o indirecta su negativismo, su pesimismo, incluso ideas de quitarse la vida, son datos de alerta, aunque la conducta suicida es un síntoma o una situación multifactorial, dijo.

Para la conducta suicida, precisó la especialista, influye si algún trastorno mental que no es privativo de la depresión, puede estar asociada al consumo de sustancias, a un trastorno psicótico. En general, se habla de un trastorno mental asociado, pero también hay factores genéticos que pueden hacer la diferencia entre que una persona llegue a cometerlo o no, explicó.

La edad también es importante, de acuerdo con Medina Graciano, y es que a veces se piensa que los niños o los adolescentes no saben qué están haciendo o de lo que hablan, sin embargo, advirtió que los niños elaboran menos una idea suicida y por el grado de impulsividad, tiene mayor probabilidad de que en un primer intento lleguen a concretarla.

“La depresión no respeta edad o género; sí hay aparentemente una mayor prevalencia en mujeres y sobre la tercera década de la vida se incrementa, pero puede pasarle a cualquier persona”, dijo.

Finalmente, explicó que la depresión es un padecimiento multifactorial y son complejas las evoluciones de cada uno de los casos, pero alrededor de un 75 por ciento de los pacientes va a tener una mejoría con el tratamiento y el otro 20 o 25 por ciento se va a hacer crónico, los resultados dependen de otras situaciones, como aspectos genéticos o comorbilidades, concluyó.