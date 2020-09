Diputados de Morena acuerdan mesa de negociación sobre conflicto de Orquesta de Cámara y Coro del estado

Los diputados Alma Dávila y Jesús Padilla dieron una conferencia de prensa ■ fotos: alejandro ortega neri

Participarán la Secretaría de Administración, integrantes o representantes de las agrupaciones, Comisión de Desarrollo Cultural de la Legislatura y otras autoridades

La resolución idónea para que el conflicto que atraviesa la Orquesta de Cámara y el Coro del estado de Zacatecas termine es, a decir del director de las agrupaciones, Alfonso García Cuéllar, es quedarse como parte de la Secretaría de Administración (SAD) y que se les pague lo que se les debe, ya que no confían en el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) y su titular Alfonso Vázquez Sosa porque señalan, jamás se les ha notificado de manera oficial el traslado al instituto, ni se les ha presentado una propuesta con mecanismo de acción y pago.

Así lo declaró el músico en conferencia de prensa en la explanada de la Legislatura de estado, donde se hizo acompañar por los diputados de Morena, Alma Dávila Luévano y Jesús Padilla, y el subdirector de la Banda Sinfónica del estado, Arturo García Ortega, que ayer cumplió una semana de mantenerse en huelga de hambre a las afueras del recinto legislativo, como protesta y en solidaridad con las agrupaciones afectadas.

“Hemos sufrido bajas unilaterales desde enero. Nos han venido desgranando desde enero. Hay gente que viene batallando y esta pandemia al gremio de músicos nos ha pegado muy fuerte Tenemos gente que se dio de baja en enero, abril y en junio. Estamos muy inconformes por la manera en que se ha llevado este conflicto, sin pronunciamientos, sin oficios, sin alguna prueba que nosotros tengamos para decir que nos vamos al instituto, en realidad, estamos en el punto de enojo porque nunca se nos avisó, nunca se nos dijo que íbamos al instituto”, manifestó el director musical.

Y es que añadió que a la fecha siguen sin tener un oficio, propuesta o convenio, sino que todo ha sido “poco profesional”, a palabra, “dividiendo al gremio de músicos como lo sabe hacer Alfonso Vázquez”, que apuesta a la desinformación y la división.

“Estamos inconformes y lo único que queremos es seguir trabajando bien, con conciertos mensuales, de acuerdo a un pequeño presupuesto de donde los compañeros del coro reciben mil pesos quincenales y los de la orquesta que tienen una compensación de 2 mil pesos quincenales, y aun así se les arrebata, se les quita y se les roba de esta forma”.

“Vázquez Sosa dice muchas cosas, nos gustaría que dejara de decir cosas y nos enseñe su propuesta. Desconfiamos del Instituto Zacatecano de Cultura por la forma en que se hizo. A nosotros nunca se nos avisó que se nos iba a parar el pago, desde ahí hay un problema de origen y por eso desconfiamos. No vemos viable irnos al instituto, es un organismo descentralizado que económicamente a los de las agrupaciones no les beneficia por mil pesos quincenales”, agregó García Cuéllar.

El director de la Ocez precisó que dentro de las agrupaciones nunca ha habido discrecionalidad en la repartición de las becas como acusa el director del IZC, pues nunca se ha tomado una decisión unilateral hacia los músicos de los organismos, sino que hay mecanismo de audición convocado mediante las redes sociales de las agrupaciones y a quien esté interesado puede postular.

En ese sentido, consideró que las acciones del director del IZC son un ataque directo no solamente a la familia García, sino a todos los músicos que conforman las agrupaciones y que, dijo, están respaldadas en un contexto histórico y un proceso de décadas.

“Lo sentimos como un ataque no nada más a la familia, sino a todo el gremio musical, pues no nada hay más Garcías, hay familias de cuatro generaciones que siguen en el oficio y se me hace muy injusto que quien quiera ser músico tenga que ser a través del instituto, donde firmas convenios y te pagan meses después. Por eso no nos queremos ir”. Pues reiteró que no les ofrecen nada por escrito, ni un mecanismo de trabajo y de pago, sino puras palabras.

Finalmente, García Cuéllar destacó que tienen un pliego petitorio dirigido a Víctor Rentería López, secretario de Administración del gobierno del estado, en el que piden certeza jurídica para las agrupaciones ya que reconocen que no existen como figura, aunque señalan que están bien consolidados y su evidencia es el trabajo. “¿Por qué no se trabajó en una certeza jurídica, por qué nada más se traspasa el presupuesto?” cuestionó, para concluir y señalar que Rentería López se mantiene en la misma postura y nunca les avisó de la agresión.

Por su parte, la diputada Alma Dávila Luévano informó que se ha reunido con el secretario de Administración y se le pidió abrir una mesa de diálogo amplia, en la que estén los integrantes o representantes de las agrupaciones, la Comisión de Desarrollo Cultural de la 63 Legislatura y las demás autoridades a las que les concierne la situación, hecho que adelantó, se llevará a cabo hoy y estará presente ella para ver los puntos que sean necesarios para realizar el decreto de creación de las agrupaciones y los términos en los que se les contrataría.