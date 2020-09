La televisión, otro medio para “Aprende en casa II”

La televisión es el espejo

donde se refleja la derrota

de todo nuestro sistema cultural.

Federico Fellini

De siempre, la educación ha sido un gran reto para el Estado y un gran desafío para la sociedad, los discursos y tendencias entre ambos, son diferentes y antagónicos; el reto para el Estado es el someter, imponer y reprimir, el desafío para la sociedad es el liberarse del Estado represor y alienante; hablamos pues de dos estructuras dentro de un conglomerado de sujetos: Estado y sociedad. Históricamente, la educación en México no ha servido para lo que constitucionalmente se encuentra establecido en su artículo tercero, mismo que jurídicamente mandata lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. Media superior y superior”.

El pasado nos ha dicho que muchas de las grandes tragedias que la humanidad ha padecido –hoy enfrentamos la del covid-19-, han dejado, aparte de desgracias materiales y humanas, importantes avances científicos, tecnológicos y sociales, mismos que no habrían sido posible si no se hubiesen presentado dichas tragedias. Con la crisis sanitaria por la que estamos pasando, se ha agravado todavía más el sistema educativo, cierto es que se han tomado medidas emergentes para paliar este problema, lamentablemente se ha pasando a la improvisación toda vez que no son consensuadas las decisiones para enfrentar esta crisis, no se consideran a los maestros para construir alternativas emergentes viables y superar así esta emergencia.

Muy a pesar de todo, la práctica “educativa” no se ha interrumpido, solo se ha afectado, y más en el momento en que se indicó la suspensión de actividades educativas presenciales para iniciarlas solamente de manera virtual, en el balance que se hizo al final del ciclo escolar 2019-2020, se concluye que la experiencia que dejó esta estrategia, no fue del todo satisfactoria; una gran cantidad de alumnos no contactó o no pudo contactar con su maestro, ahora, para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, le agregan otros dos medios –radio y televisión-. ¡Vaya problema en el que meten a maestros, alumnos y padres de familia!, son cinco medios los que han institucionalizado –internet, libros de texto, cuadernillos de trabajo, radio y televisión-, todos por ningún lado, nada de sistematización ni de metodologías precisas.

Actualmente en el ámbito educativo no estamos en una encrucijada, ni disyuntiva, ni coyuntura, ni dilema; estamos en un total y absoluto desorden y descontrol –esta aseveración puede ser refutada, pero también comprobable-. Los males que padecen la sociedad y el sistema educativo, no son a causa de la economía, esto obedece más a la corrupción y abuso de poder de parte de los grupos parasitarios y especulativos, no fueron certeros en integrar la radio y la televisión en el programa “Aprende en casa II” puesto que a la fecha se presume que solo funcionará como medio para informar y entretener; esto se puede explicar desde la fisiología neuronal.

Las televisoras comerciales lo único que están haciendo es jugar a la escuelita, no les importa si aprenden o no los estudiantes; lo más correcto hubiese sido el haber realizado una consulta con maestros, alumnos y padres de familia antes de favorecer a las televisoras con millones de pesos. Tal vez tengo una manera muy radical de dimensionar la educación, sobre este respecto, sigo referenciando a Paulo Freire, este asevera que las maestras y los maestros democráticos cultivan el diálogo con el educando, quien al ser educado también educa al educador; dice además que no hay educación sin experiencia, sin diálogo y sin preguntas; ¿realmente esto estará en juego con la modalidad en la que se está trabajando?

Por lógica, solo los maestros conocen a sus alumnos, la relación educador-educando será exitosa sí y solo sí los dejan plasmar y plantear sus necesidades. En consecuencia, todo lo que se agregue como medio para el proceso educativo, si no es sugerido, estructurado y operado por los maestros, jamás se cumplirá con una educación de beneficio social; no es posible que las élites educativas y políticas sigan imponiendo de manera unilateral y autoritaria los programas.

Reiteradamente se ha dicho que el incluir la televisión y la radio a la dinámica educativa no es del todo favorable, ¿por qué tanta insistencia de parte de la autoridad educativa para implementar esta modalidad?, a sabiendas, incluso de que existen zonas donde no hay acceso a la tecnología. Entonces…….. ¿Por qué institucionalizar un solo esquema o modalidad para impartir clases, en lugar de darle libertad a los docentes para que ellos adapten el que mejor resultado les pueda proporcionar?, ¿por qué hacen tan complejo el sistema educativo imponiendo estrategias únicas a contextos diversos?