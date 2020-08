“Inexplicable” omisión de Lozoya sobre otra operación; nueva denuncia: AMLO

Los tiempos del proceso contra el ex titular de Pemex dependerán de la FGR, dijo el presidente López Obrador. Foto La Jornada / Archivo

Torreón, Coah. El gobierno federal presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, esta vez por la adquisición de otra planta de fertilizantes por parte de la empresa estatal y que “de manera inexplicable” el ex funcionario omitió en su denuncia de hechos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En alusión al caso de la planta Fertinal, López Obrador dijo que la operación se pagó con nueve mil millones de pesos, también hubo sobreprecio y se financió con créditos de la banca de desarrollo.

En su conferencia diaria, este miércoles desde Torreón. recordó la operación fraudulenta en la que estuvo incolucrada Altos Hornos de México para la venta a Pemex de una planta de fertilizantes con un sobreprecio de 200 millones de dólares,

Pero hay “otro asunto que no señala Lozoya de manera inexplicable”, subrayó el presidente.

“Otra planta de fertilizante que compraron, que se pagaron también como nueve mil millones de pesos. Ahi está la deuda. ¿Saben quién daba los créditos? La banca de desarrollo. Nacional Financiera. Banco de Comercio Exterior (Bancomext)”.

Detalló que en su momento al frente de Bancomext “estaba un hijo del ex presidente (Miguel) de la Madrid” (Enrique de la Madrid) y en Nacional Financiera “estaba el actual gobernador del Banco de México (Alejandro Díaz de León). Estaba en Hacienda y después fue director del Bancomext cuando estos créditos. Entonces, sí es un asunto, amerita ser tratado”.

Durante la conferencia de prensa, a pregunta expresa, el mandatario descartó que hasta ahora la FGR haya solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigar las cuentas de los 70 involucrados en el expediente que se le sigue a Lozoya, entre ellos el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“No ha recibido ninguna petición de la FGR para congelamiento de cuentas de algunos de los más connotados personajes que han sido involucrados” por las declaraciones del ex director de Pemex, señaló.

Ante el cuestionamiento de la viabilidad constitucuonal de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, el presidente derivó en la descripción de los excesos cometidos asociados al ex director de Pemex. Cuestionó que una planta que costaba cuando mucho 50 millones de dólares se haya vendido en 275 millones de dolares por parte de AHMSA “¿en que país pasa eso?”.

Dijo que abordó el tema por estar en Coahuila donde la operaciónde AHMSA en Monclova se ha visto afectada por los problemas legales asociados a la venta fraudulenta de la planta de fertilizantes.”se esta oadciendo una crisis por la pérdida de producción de esa empresas algunos se les hizo fácil plantear que se rescatara a AHMSA, con dinero público, para ayudar a los trabajadores. Es importante que sepan que esa empresa y su socio principal vendió una planta de fertilizantes chatarra al gobierno en 200 millones de dólares por encima de su precio real”.

Tras recordar que uno de los nuevos socios de la empresa le mandó decir que estaban dispuestos a devolver el dinero del sobre precio de la venta a Pemex en su momento. Lo importante, dijo, es la recuperación del dinerio.

Asociado a ello, mencionó también el caso de Etileno XXI, un contrato pactado por Odebrecht con Pemex, en condiciones desventajosas para la hacienda pública y ha implicado hasta ahora una transferencia de recursos a Odrebrcht de 15 mil millones de pesos tanto por el subsidio de 30 por ciento en el costo del gas que se obligaba Pemex como por las multas que se establecieron cuando Pemex no suministrara gas a la empresa privada.

“En lo de Odrebreht, que comenzó 2010 son 15 mil millones de pesos de quebranto. Eso si no es la bolsa que se le dio a la periodista o el Ferrari u otras cosas que se deberían investigarse. No hay en el mundo de los negocios algo asi. Diganme en que país del mundo se hace un negocio en que pais del mundo una planta de 50 millones de dólares se paga en 275 millones de dólares estamos hablando de una operación que se hace encla cupula de 6 u 8 mil millones de pesos de ganancias.”.

Los tiempos del proceso dependerá de la FGR

Los tiempos del proceso legal que se seguirá en torno al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya corresponderá definirlos a la Fiscalía General de la Repúbica “va a llevar tiempo, aunque esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita”, consideró López Obrador. Señaló que con el carácter autónomo de la Fiscalía, su titular, Alejandro Gertz “tiene la responsabilidad de hacer justicia, sin venganza, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud”.

A pregunta expresa, se refirió por tercer día consecutivo a la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes que pudieran estar involucrados en las investigaciones, López Obrador reivindicó la democracia participativa como una fórmula para dejar atrás que sea el presidente el que decida todo como sucedía antes.

Para enjuiciar o no a ex presidentes -insistió – “si debemos de participar todos. Como existe la mala costumbre de que todo lo resuelve el presidente. Estoy proponiendo de que participemos los mexicanos. No quiero que se vaya a pensar que soy verdugo. No es mi fuerte la venganza. Si existe este instrumento puede utilizarse”.

Sobre la legalidad de la consulta para este caso dijo que una vez que se cumpla el requisito para hacer la petición -sea por reunir las firmas de 1.6 millones de ciudadanos, o que la tercera parte de una de las cámaras en el congreso o que el presidente lo solicite – tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir su constitucionalidad antes de que pase al Instituto Nacional Electoral para instrumentarla.