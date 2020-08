Candidatos a la secretaría general del Spauaz participan en el tercer debate

Candidatos minutos antes de iniciar el tercer debate de manera virtual ■ foto: la jornada zacatecas

Coinciden en la necesidad de impulsar una formación que dé identidad sindical a docentes

El problema reside en la falta de representación de las delegaciones: José J. Martínez Pardo

Muchos profesores no atienden los lineamientos del sindicato, sino del rector en turno: PLJ

La poca participación sindical es un problema que obedece a la falta de credibilidad: Compeán

Propone Samuel Rodríguez incentivar a los delegados con una aportación económica mensual

Durante el tercer debate de candidatos a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), realizado este lunes, los aspirantes a la dirigencia de ese gremio coincidieron en que, ante la apatía y falta de identidad sindical de los docentes, es necesario impulsar una iniciativa de formación en ese sentido.

José Juan Martínez Pardo, candidato de Unidad y Fortaleza Sindical, recordó que la Asamblea General, máximo órgano de gobierno del gremio, no ha podido llevarse a cabo desde hace más de 25 años por falta de quórum, pero consideró que el problema reside en la falta de representación de las delegaciones.

Asimismo, dijo que la Rectoría le ha arrancado al sindicato los procesos de ingreso, por lo que muchos docentes tienen una falsa idea de que no es importante participar en los procesos sindicales.

Manifestó, entonces, que se necesita reivindicar al Spauaz mediante un proceso de formación sindical, de forma que los maestros tengan claridad sobre sus derechos y obligaciones. Desde su perspectiva, si se fomenta la participación sindical en todos sus agremiados, será posible alcanzar el quórum necesario para llevar a cabo una Asamblea General.

Respecto a la asignación de las cargas de trabajo, dijo que ésta generalmente está sujeta a los cotos de poder. En ese contexto, propuso reformar el reglamento de admisión, adscripción y promoción docente.

Por su parte, Pedro López Jácquez, candidato de Alternativa Democrática Independiente, afirmó que la Asamblea General no ha podido realizarse desde hace décadas debido a que ya no se utiliza la vía sindical para ingresar a laborar a la institución, motivo por el que estos docentes no sienten la necesidad de ser participativos en las reuniones delegacionales, coordinadora de delegados, plebiscitos, etcétera.

Es decir, señaló que muchos de los profesores no atienden los lineamientos del sindicato, sino del rector en turno, y en consecuencia no tienen la identidad para participar en el gremio.

Sobre las cargas de trabajo, dijo que el comité dejó de responsabilizarse de ese proceso y es por ello que son los órganos patronales los que definen, asignan y determinan a quién se las asignan. Asimismo, Regina Compeán González, candidata de Rescate Sindical Universitario, comentó sobre la inoperancia de la Asamblea General y la poca participación sindical que son problemas que obedecen a la falta de credibilidad.

Aunado a ello, dijo que durante mucho tiempo no ha habido apertura de la Rectoría para que el sindicato realice su función protectora, y por el contrario, la obstaculiza con procesos poco transparentes. Asimismo, agregó que es importante incluir a los docentes jóvenes en la participación al interior del sindicato.

Respecto a las cargas de trabajo, manifestó que se debe reivindicar los estatutos y el contrato colectivo, especialmente en tiempos determinados y suplencias, porque es un proceso que han acaparado los directores de las unidades académicas y en consecuencia se presenta corrupción y nepotismo.

Por último, Samuel Rodríguez Escobar, abanderado de la planilla Libertad Universitaria Sindical, afirmó que se debe fomentar la educación y formación sindical, a fin de que la Asamblea General funcione.

Expuso que el más grande problema del Spauaz no es económico, sino cultural, lo que se debe a que el sindicato está fragmentado en tres partes, desde la fecha de ingreso laboral de cada docente, pues su esquema de jubilación es distinto.

Con el propósito de impulsar la participación sindical, propuso incentivar a los delegados y representantes en la Coordinadora de Delegados con una aportación económica mensual, para que no haya excusa de ausencia en las reuniones del gremio.