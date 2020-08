Hoy busqué refugio en las alquimias del arte…

Angel Solano. Paisajes inflamables. 2016. Óleo/tela. 40 X 30 cm.

La Gualdra 444 / Río de Palabras

En las notas altas del opus 9 de Chopin,

en las metáforas sonoras de los impulsos corporales que me someten. ¡Nocturno!

Hoy me consolé en las cadencias de los ritmos que enaltecen mi espíritu y al mismo tiempo fragmentan mi corazón. Acaso, ¿esto es el pecado?

De niño pedí consuelo a mis memorias y fantasías

Sustituí a mi madre y abuela por objetos a los que otorgué poderes metafísicos.

Lápiz, papel, color.

Quería tener hermanos, un padre amoroso, un piano…

Busqué en los dioses las respuestas y encontré confusiones infinitas

Vi la muerte en todas sus formas. Soy la imperfección de la carne

¡Deseo conocer y poseerlo todo! Quiero ser brujo y mago.

Se me ha prometido la eternidad en la tierra. ¡Artista!

La carne de la pintura me ha atrapado por infinitas repeticiones

Soy la creación y la fuente.

Ayer, vi nacer galaxias coloridas que me cegaron.

Hoy guardo un arsenal de misteriosos tesoros que serán compartidos con los videntes.

Bebo la sal de la angustia y reaparece ante mí, la locura del poeta.

¡Atroz carnicería!

No conozco el color exacto de tus ojos y juego a descubrirlo.

Temo a mí, enemigo que emerge de los abismos para condenarme a la tortura.

Temo a ti, porque me reconozco equivocado.

¿Llorar? ¿Acaso recuerdo cómo hacerlo?

Yo me vestí de hierro e incontables metales confeccionados por los mejores charlatanes.

Hoy estoy despojado. Ciervo herido que espera el momento exacto para escapar.

Deseo reinventar las imágenes pictóricas, ser vidente y transfigurarme como Jesús después de su muerte.

Y solamente me queda la compasión… ¡Mentiroso!