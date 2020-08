Charles Bukowski. 100 años. Foto del portal Poetas del fin del mundo.

La Gualdra 443 / Poesía

Henry Charles Bukowski nació el 16 de agosto de 1920; poeta alemán nacionalizado estadounidense, falleció en Los Ángeles, ciudad en la que vivió hasta el final de sus días, el 9 de marzo de 1994. Para conmemorar el centenario de su nacimiento, compartimos en La Gualdra dos de sus poemas.

Pájaro azul

Hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero soy duro con él,

le digo quédate ahí dentro, no voy

a permitir que nadie

te vea.

Hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero yo le echo whisky encima y me trago

el humo de los cigarrillos,

y las putas y los camareros

y los dependientes de ultramarinos

nunca se dan cuenta

de que esté ahí dentro.

Hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero soy duro con él,

le digo quédate ahí abajo, ¿es que quieres

hacerme un lío?

¿Es que quieres

mis obras?

¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros

en Europa?

Hay un pájaro azul en mi corazón

que quiere salir

pero soy demasiado listo, solo le dejo salir

a veces por la noche

cuando todo el mundo duerme.

Le digo ya sé que estás ahí,

no te pongas

triste.

Luego lo vuelvo a meter,

y él canta un poquito

ahí dentro, no le he dejado

morir del todo

y dormimos juntos

así

con nuestro

pacto secreto

y es tan tierno como

para hacer llorar

a un hombre, pero yo no

lloro,

¿lloras tú?

Cuando pienso en mi muerte

Pienso en automóviles estacionados en un

estacionamiento

cuando pienso en mi muerte

pienso en sartenes

cuando pienso en mi muerte

pienso que alguien te hace el amor

cuando no estoy

cuando pienso en mi muerte

tengo problemas para respirar

cuando pienso en mi muerte

pienso en toda la gente que espera morir

cuando pienso en mi muerte

pienso que no podré tomar agua nunca más

cuando pienso en mi muerte

el aire se vuelve completamente blanco

las cucarachas en mi cocina

tiemblan

y pienso que alguien tendrá que tirar

mi ropa interior limpia y sucia

muy lejos.