Lista de objetos encontrados 5

La Gualdra 442 / Río de palabras

La lista de mentiras

Me gustaba ir a Monteking a encontrarte y esa es la verdad. Podía, mientras

viajaba, imaginar cada segundo que pasaría contigo y luego destruirlo e

imaginarte de otro modo; en otro país, en otra lengua, en otro planeta, pero

dibujarte siempre como eres: con tu piel de relámpago, tu olor de escritura, tu boca

de diciembre y tu voz de canción ranchera. Podía antes de que nos convirtiéramos

en dinosaurios al borde de la extinción y nos escondiéramos en las cavernas.

Recuerdo que el día que me encontraste, me encontraste como se encuentra una

piedra que se recoge y se vuelve a tirar porque regularmente las piedras nunca

nos dicen nada. El tema es que no me arrojaste de nuevo al suelo ni al olvido y me

quedé prendado de ti y quise recorrerte toda como los navegantes que

descubrieron el mundo con sus cartas geográficas. Pero ya que estamos

esperando el golpe final del meteorito asesino, y que no vamos a dejar testimonio

de nuestros pasos por el planeta, un planeta que tarde que temprano dominarán

los simios o los delfines o las hormigas o las cucarachas, contaré sobre el quinto

objeto encontrado.

La lista que hallamos en el supermercado decía lo siguiente: 1. Nunca dejes

que te conviertan en harina o en unicornio o en espantapájaros, porque va a

resultar que los adioses no sirven ni para nunca ni para siempre. 2. Si vas a saltar

desde un edificio bien grandote, procura tener una antorcha lista para ser

encendida cuando te salgan alas de pájaro. 3. Revisa tus artículos y tu tesis,

bueno, o al menos dile a tu asesor que eso has estado haciendo. Dile que además

te has convertido en vengador nocturno y luchas contra el mal como la hormiga

atómica. 4. Corrige, elabora figuras, tablas, pero no salgas hasta que la sintaxis

del día te haya sorprendido con una aurora boreal o un salto de tiempo. 5. Cuando montes a caballo no olvides que todos nos hemos vuelto estatuas, nadie es más

veloz que tú, nadie sabe hacer las suertes, nadie va a salvarnos y nadie vendrá a

buscar el escondite antes de que la cuenta haya llegado a cien. 6. Brinca. 7.

Cuando llegues por fin a Marte no te olvides de saludarme a Curiosity, dile que yo

conté su historia, díselo, dile también que siempre conté nuestra historia.

Está de más decir que el último objeto encontrado es una lista. Y que de

esa lista nos hemos construido otra realidad, pero no menos igual que la anterior,

tampoco muy diferente.