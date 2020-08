¿En qué piensas? Me preguntaste hoy

Autorretrato de Joaquín Sorolla. El pintor español Joaquín Sorolla Bastida, falleció un 10 de agosto como hoy, pero de 1923. Así lo recordamos en La Gualdra.

La Gualdra 442 / Río de palabras

Caminamos,

estás en silencio,

y, tú eres el silencio.

Vemos las nubes y su andar de carruaje lento,

las aves que reposan su invierno en un vuelo ligero,

la gente que se obstina en vestirse cual si fueran el otoño

los amantes que en su mirada llevan

las últimas hojas muertas

de los últimos árboles de la tarde

que caen sobre sus cuerpos tirados en el césped

de los últimos minutos de esta tarde en el parque

antes de irse, de romper su ruta común,

antes de la despedida,

los amantes secan sus lágrimas con caricias de voces pequeñas

la tarde se convierte luego,

en minutos apenas

en segundos, quizá

en un tigre aburrido de ser un cazador en el desierto

de un momento a otro,

todo se detiene: todo.

y mientras todo se detiene

tú avanzas, te acercas a mí

y me preguntas: ¿en qué piensas?

Y no es que rompas el silencio: lo construyes

yo no pienso en nada,

soy la última hoja del verano de esta tarde

que cae sobre la sombra ya, de los que se quieren,

soy esa mirada triste del tigre que devora la sombra

de una presa cazada en el Sahara

tú eres el desierto

y el tigre que alucina presas,

y eres tu silencio

tú lo eres todo,

-eso pienso-

pero no sé cómo explicártelo

me limito a tomar tu mano,

beso tu mejilla,

y enseguida sonríes

pensarás que estoy loco,

y estarás en lo correcto

sucede que te extraño

aunque estás aquí a mi lado,

y la vida sucede

y con ella, nosotros.