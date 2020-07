Dilemas ante la visita de López Obrador a Estados Unidos

Se ha establecido oficialmente que el Presidente visitará al país del Norte los próximos 8 y 9 de Julio, situación que representa algunos dilemas que son necesarios analizar. México y Estados Unidos forman una relación compleja, históricamente violentada por los gobiernos gringos que no respetan ni territorio, ni nacionales, ni nada, incluso hay más de 50 mexicanos que enfrentan la pena de muerte principalmente en California y Texas, en muchos casos, con procesos llenos de errores, inconsistencias y artimañas para hacer culpables a los inocentes, por lo que ya son varios los mexicanos que han muerto como consecuencia de sus procesos judiciales mal habidos y del todo violatorio de los Derechos Humanos Fundamentales. Desde siempre, los gringos nos han escupido la cara, nos han ultrajado y asesinado, incluso con nefastos cazadores de indocumentados que se divierten en el desierto matando hombres, mujeres embarazadas y niños que encuentran a su paso la pesadilla americana. Así las cosas, recupero un documento suscrito por las organizaciones, federaciones y clubes establecidos en la Unión Americana que dirigen al Presidente López Obrador ante su próxima visita a aquél país. Reconocen que la Nación mexicana está constituida por 126 millones de habitantes en territorio nacional y por 38 millones de origen mexicano en Estados Unidos, 12 millones nacidos en México y 5.9 millones con una situación migratoria irregular con gran vulnerabilidad en Estados Unidos. Los migrantes se asumen justificadamente como el “Otro México” que contribuye a la economía nacional pues de acuerdo con el dicho de las citadas organizaciones, en los últimos 40 años han enviado más de 450 mil millones de dólares que han sido el sustento para más de 1.6 millones de hogares. Lamentablemente, coinciden en señalar que en ese periodo nunca sus demandas, necesidades y propuestas han sido de interés prioritario para el Estado mexicano pues no se ve reflejado en los presupuestos para los programas y acciones de la comunidad mexicana migrante que han sido reducidos radicalmente y, desaparecidos en algunos casos. Señalan que llevan más de tres décadas sufriendo políticas antinmigrantes, puntualizando que precisamente con Trump, se han profundizado a partir de su campaña presidencial y durante su administración, generando una grave afectación contra México, sus migrantes y sus exportaciones. Así las cosas, las organizaciones, federaciones y clubes radicados en Estados Unidos, sentencian que hay ausencia de una política integral de migración en México, con enfoques precisos en política fronteriza, de seguridad y económica. Aunado a lo anterior, los impactos del COVID-19 y de la crisis económica, han afectado a la comunidad mexicana de manera considerable, pues existen 2.9 millones de desempleados que no obtienen ningún apoyo ni de EUA ni de México. Por lo que consideran: 1. Que el Presidente de México no acuda a Estados Unidos sino hasta noviembre, una vez que hayan pasado las elecciones, pues opinan que con el pretexto de la firma del T-MEC, se contribuye a la estrategia electoral del presidente Trump. 2. Que hay una excesiva prudencia del Gobierno de México frente a las agresiones constantes del presidente Trump contra nuestro país, contra los migrantes, la cultura y las exportaciones. 3. Que se reconozca la necesidad de no dejar al abandono a 38 millones de mexicanos migrantes en Estados Unidos, pues advierten que una construcción colectiva es requerida para una cuarta transformación que sea eficiente para 164 millones de mexicanos con democracia, empleo y bienestar para todos, que posibilite que la migración sea una alternativa y no una necesidad, tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 4. Que si no hay de otra y, el Presidente acude a Estados Unidos, se integre en la agenda binacional el tema de la comunidad mexicana migrante, méxico-americana, sus derechos económicos, sociales y culturales con una visión de responsabilidad compartida para los siguientes 50 años. 5 Que se definan mecanismos conjuntos de atención y apoyo sanitario, económico y social para los 5.9 millones de migrantes irregulares que son el sector más vulnerable y golpeado en la coyuntura actual y en forma permanente por la ausencia de mecanismos de regularización. 6. Que se refuercen los Programas de Trabajadores Temporales H2A, H2B y que se busque negociar el otorgamiento de permisos temporales a trabajadores que el mismo presidente Trump ha declarado como esenciales, como un mecanismo para que los migrantes contribuyamos a la recuperación económica de ambos países. Ojalá que por el bien de todos, el Presidente López Obrador se los faje y mire de frente como representante de nuestra Nación Soberana a Trump y, suscriba como propios, los planteamientos de nuestros hermanos migrantes. ■

*Docente-investigador de la Unidad

Académica de Derecho de la UAZ

[email protected]