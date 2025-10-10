Ricardo Monreal recomienda a Saúl atender recomendación de la presidenta

Por: REDACCIÓN •

Luego de que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo recomendara al senador Saúl Monreal, durante una de las conferencias mañaneras, esperar seis años para competir por la gubernatura de Zacatecas, tras las múltiples afirmaciones del senador sobre su aspiración hacia el 2027, Ricardo Monreal, diputado federal y coordinador de la bancada morenista, coincidió con la jefa del ejecutivo, afirmando que aún es muy joven y le queda “vida por delante”.

Al ser cuestionado sobre su opinión sobre la posible salida de Morena del senador Saúl para poder contender desde otro partido hacia la gubernatura de Zacatecas en las próximas elecciones, el diputado afirmó que Saúl “no va a irse de Morena y va a continuar siendo leal al movimiento”. Le sugirió que se quede en Morena y que luche por el proceso de transformación que se propusieron.

Señaló que ambos son miembros fundadores del Movimiento Regeneración Nacional, y que debe continuar con lealtad hacia el partido, además afirmó que la presidenta tiene razón al señalar que Saúl es muy joven aún, y puede esperarse seis años, “Le queda vida por delante, es el más chico de los Monreal”, mencionó.

Carlos Peña cierra la puerta del PRI a Saúl Monreal

En días recientes, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, descartó la posibilidad de que Saúl Monreal Ávila, actual Senador por Morena y hermano del gobernador David Monreal Ávila, pudiera ser candidato del tricolor rumbo a la elección de 2027.

“En este partido nos reservamos el derecho de admisión”, expresó el líder priista en entrevista radiofónica, al ser cuestionado sobre los rumores que circularon respecto a una eventual postulación del exalcalde morenista bajo las siglas del PRI y alimentados por la declaración de Saúl Monreal donde no descarta ir con este y otro partido político si las condiciones en la asignación de la candidatura de Morena son poco claras.