Realizan la tercera jornada de Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”

Por: La Jornada Zacatecas •

A través de la Secretaría de las Mujeres, el Gobierno de Zacatecas llevó a cabo la tercera jornada de Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, en los municipios de Pinos, Loreto y Villa García, como parte de las 16 asambleas a realizar en este año en todo el estado.

Durante las actividades, las mujeres construyeron un total de 47 acuerdos: 16 en el municipio de Pinos, 16 en Loreto y 15 en Villa García, donde destaca su compromiso por mejorar la seguridad, la educación, la salud y el bienestar integral en sus comunidades.

La secretaria Karla Isabel Guardado Oropeza destacó la importancia de que las mujeres sean escuchadas: “estas asambleas demuestran la fuerza y organización de las zacatecanas.» señaló.

Estas asambleas forman parte de una estrategia nacional, que busca transformar las condiciones estructurales que generan desigualdad y violencia hacia las mujeres, y se llevan a cabo entre los meses de junio a noviembre, en diversos municipios del país.

Con estas acciones, los gobiernos de México y de Zacatecas reafirman su compromiso de construir un estado donde las mujeres vivan libres de violencias y ejerzan plenamente sus derechos.