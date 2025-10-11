Realizan autoridades acciones de búsqueda forense en municipios

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el apoyo de una cámara de pozo profundo, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo una búsqueda forense en tiros de mina, ubicados en la zona del lomerío de Bracho y la comunidad de Hacienda Nueva, perteneciente al municipio de Morelos.

Lo anterior, como parte de las acciones de prospección forense que se realizaron en la zona, como seguimiento de carpetas de investigación abiertas para la localización de personas desaparecidas.

En la zona, igualmente, se hizo una exploración por medio de drones y georadares, además de la herramienta de mano que se utiliza en estos casos y la técnica de rapel para descender en algunos espacios en los que se requirió.

Otra célula con personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se trasladó al municipio de Jalpa, en donde se emprendió una búsqueda generalizada, con el propósito de encontrar indicios que permitan la localización de personas desaparecidas.

En las labores realizadas este viernes, participó, además, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.