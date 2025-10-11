Pierde Mineros segundo encuentro de la serie contra Monterrey

Por: La Jornada Zacatecas •

El cuadro de Mineros de Zacatecas realizó un buen partido en Monterrey, sin embargo, perdió el segundo de la serie de play-offs 86-81 ante Fuerza Regia y los de Nuevo León se adelantaron 2 juegos a 0 en este enfrentamiento.

Los regiomontanos salieron conectados a la duela en los primeros minutos, se fueron arriba 13-2, pero vino una brava reacción de los zacatecanos. De la mano de Joaquín Valinotti, Tavario Miller y Romeo Ferguson los Mineros regresaron para colocarse a 2 puntos 19-17, sin embargo, los de Nuevo León retomaron confianza y dejaron el capítulo 24 por 19.

Los bombarderos zacatecanos aparecieron en el segundo episodio para marcar 4 triples. Ahí Ferguson anotó 9 puntos y Valinotti colaboró con 7 unidades para que los Mineros se fueran al descanso con una desventaja mínima, Fuerza Regia ganaba 46-45.

En el tercer periodo los dirigidos por Facundo Müller le dieron la vuelta al marcador, dos triples de Kenneth Horton y otros 6 puntos de Dexter Mc Clanahan colocaron a los Mineros arriba 65-67.

La emoción regresó a la Arena Mobil de Monterrey en el lapso final, ahí los Mineros se colocaron 7 puntos arriba con score de 67-74. En ese instante apareció la figura de Scott Bamforth para Fuerza Regia, con 12 puntos su equipo regresó en el electrónico y se adelantó 83-81 con 36 segundos de juego. En una doble oportunidad los Mineros no lograron encestar y los regiomontanos cerraron el marcador 86-81.

El próximo lunes 13 de octubre, la serie se trasladará a Zacatecas para el tercer juego de la disputa, el encuentro iniciará a las 8:05 de la noche en el Gimnasio Marcelino González.