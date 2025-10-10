Llega Ultraman México a Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas presentó los detalles del evento denominado Ultraman México, en encuentro con medios de comunicación, realizado en el Pueblo Mágico de Jerez, una de las sedes de este Triatlón de ultra distancia.

El secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, resaltó que estos eventos no sólo reactivan el deporte en la región, sino también la economía de los Pueblos Mágicos.

Esta primera edición en Zacatecas contará con la participación de atletas internacionales de países como España, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como competidores de diversos estados de México.

Van Sánchez, director de Carrera del Campeonato Ultraman México, refirió las sedes de la competencia en Calera, Fresnillo, Jerez y Zacatecas, donde se espera la participación del zacatecano Ramiro Gutiérrez Piedra, originario de Fresnillo, quien será parte de esta exigente competencia de alto rendimiento.

El programa de Ultraman inicia el viernes 17 de octubre, con el triatlón de ultra distancia, que incluirá 10 kilómetros de natación, en la presa El Cargadero, de Jerez, y 140 kilómetros de ciclismo en la primera etapa.

Los días siguientes continuarán con recorridos de 281 kilómetros y 84 kilómetros, respectivamente, desde el Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas” hasta Calera, por la caseta, pasando por Fresnillo, Jerez, Villanueva, Zacatecas, Morelos, Muleros y Vetagrande; el regreso será en el Ecoparque, para culminar con una carrera de 84 kilómetros a pie, el tercer día.

La competencia concluirá el lunes 20 de octubre, con la Ceremonia de Premiación, en la Ciudadela del Arte en Zacatecas, a cargo de Sheryl Cobb, CEO de Ultraman Global Triathlon, y David Cobb, race director del Ultraman World Championship en Kona, Hawái.

Este evento de Ultraman México no sólo posiciona a Zacatecas como un destino turístico de renombre, sino que también promueve la integración de la comunidad deportiva y el fomento de actividades de alto impacto, que contribuyen al desarrollo y promoción del estado, como un destino para el turismo deportivo de alto nivel.