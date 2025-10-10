La mitad de trastornos mentales se origina antes de los 14 años, advierten especialistas

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Con la consigna “Empoderar, Conectar, Cuidar: Fortaleciendo la Salud Mental Infantil y Juvenil”, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental 2025 con un seminario virtual regional, advirtiendo que la mitad de los trastornos mentales se originan antes de los 14 años y que el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes.

El Atlas 2024 de Salud Mental Infantil y Juvenil en las Américas, presentado en el seminario, advierte que solo 60 por ciento de los países de la región cuenta con un plan o estrategia integral para esta población. México figura entre ellos, pero su política está integrada dentro del plan nacional de salud mental, no como documento específico.

La OPS también señala que la existencia de estas estrategias no garantiza financiamiento ni mecanismos de evaluación. De los 35 países analizados, solo 18 ofrecen hospitalización psiquiátrica para menores, 19 atención ambulatoria especializada y 14 centros comunitarios; en promedio existen 1.13 centros hospitalarios y 11 camas por cada 100 mil menores.

Los retos para reconocer a la salud mental de niños, niñas y adolescentes como un derecho humano fundamental en Zacatecas se dan en un contexto en el que hay municipios “en los que nunca ha atendido un psiquiatra”.

De acuerdo con Antonio Gregorio Camacho Martínez, especialista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representante del capítulo Zacatecas de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), en todo el estado solo ejercen 13 psiquiatras, cuatro en el sector público, pues el privado es más redituable.

Ese déficit de alrededor del 90% -añadió- repercute en la continuidad terapéutica y en la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), que la Secretaría de Salud de Zacatecas presenta como unidades de atención especializada, “trabajan bajo el modelo cognitivo-conductual, totalmente científico” de acuerdo a Griselda de Troncoso Galicia, jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones.

Sin embargo, datos precisos para evaluar sus capacidades (tipo de especializaciones o maestrías que poseen psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas que actualmente atienden en el sistema estatal; horas de capacitación continua recibidas; porcentaje de pacientes que completan tratamiento en los CECOSAMA y las cifras de reinserción social o seguimiento posterior al alta); no fueron proporcionados por la dependencia.

Mientras Zacatecas multiplica sus egresados de psicología, el concepto de “especialista en salud mental” se aplica con ligereza.

La abundancia de títulos no se traduce en atención de calidad: las víctimas siguen encontrando discursos moralizantes o terapias sin sustento científico. “Salí culpable, salí ignorada, salí con muchas situaciones que a mí no me ayudaron”, relató la madre buscadora Guillermina Camacho en un foro, al describir su experiencia en atención psicológica desde instituciones públicas en el estado.

Al consultar a los entrevistados sobre la expansión de programas de formación y servicios con bases científicas laxas -como consultas de tanatología orientadas a constelaciones familiares o psicoterapia impartida por licenciados sin especialización-, Griselda Troncoso defendió el trabajo “científico y comunitario” de los centros estatales añadiendo que muchas prácticas dependen “de la persona que atiende”.

“Nosotros damos seguimiento y capacitación, pero ya cada psicólogo tiene su forma de trabajar”, explicó la psicóloga.

Por su parte, Antonio Camacho advirtió que la noción de salud mental se ha “relajado” al punto de permitir intervenciones sin supervisión médica ni protocolos basados en evidencia. Señaló que esta laxitud “trivializa el sufrimiento y puede agravar los cuadros”.

Esta debilidad también explicaría por qué en el debate público se acepta que cualquier psicólogo opine sobre suicidio, adicciones o trauma, y en la práctica proporcione tratamiento en casos de alta complejidad, mientras que en otras áreas de la salud se tiende a exigir mayor especialización.

La verificación de cédulas y títulos tampoco resuelve la falta de ‘expertise’, admiten los profesionales, aunque es la principal herramienta que se ofrece a una población no familiarizada con las distintas corrientes y especialidades que coexisten, e incluso se contraponen, dentro de los servicios de salud mental.

Mientras esos retos permanecen parcialmente reconocidos, los gremios de profesionales en salud mental concentran su atención en fenómenos que podrían derivar en iatrogenia, término médico que designa el daño causado por un tratamiento inadecuado o mal aplicado.

Ante un consumo de metanfetaminas y alcohol en aumento de forma sostenida, sobre todo entre mujeres jóvenes y madres, Camacho Martínez apunta que “las recaídas son frecuentes porque no hay acompañamiento profesional ni continuidad terapéutica” señalando que muchos centros de rehabilitación y anexos, operan sin médicos ni psicólogos clínicos, y que predominan esquemas punitivos o religiosos.

Sin embargo, el abandono en servicios institucionales de atención psicológica o psiquiátrica en adicción es un problema recurrente; sin embargo, las estadísticas para dimensionar e identificar las posibles causas no parecen estudiarse o publicarse con la importancia que el problema merece.

Un estudio publicado en Trastornos Adictivos reportó que el 22.6% de los pacientes que abandonaron un programa lo hicieron por deficiencias en el servicio y el 9.7% por falta de motivación para seguir las pautas terapéuticas. Los autores también subrayan que “sorprende el hecho de que casi un tercio de la muestra (29%) dé por terminado el tratamiento al haber alcanzado un éxito no ratificado por los profesionales”.

Además de recordar que menos del 2% del presupuesto de salud en México se destina a salud mental, la OPS enfatiza que el bienestar psicológico no puede depender solo de hospitales o clínicas, sino de redes comunitarias capaces de detectar y atender tempranamente los signos de alarma.