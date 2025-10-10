Israel anuncia cese el fuego en Gaza; liberación de rehenes en 72 horas

Por: La Jornada •

Nuserait. Israel anunció el cese su ofensiva en Gaza luego de asegurar que completó la primera fase de su retirada del enclave, mientras que miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de un paisaje de destrucción.

El acuerdo con el movimiento islamita palestino Hamas debe también permitir la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares.

Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas, según imágenes difundidas por Afp.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las «líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego y de regreso de los rehenes». Pero advirtió que algunas zonas siguen siendo «extremadamente peligrosas».

El Pentágono «confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla a las 12:00, hora local», dijo el enviado emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en la red social X.

«El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó», agregó.

El acuerdo se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró que prevé viajar a Medio Oriente este domingo.

El mandatario republicano afirmó que «los rehenes volverán el lunes o el martes».

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó mil 219 muertos, en su mayoría civiles.

El acuerdo estipula el retorno a Israel de todos los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que de los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

Israel debe liberar a 250 detenidos por razones de seguridad y mil 700 palestinos de Gaza arrestados por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023.

En la lista que Israel publicó este viernes de los 250 presos que podrían ser canjeados no figura ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina.

A pesar de las celebraciones en Israel y Gaza, quedan muchos asuntos por resolver, entre ellos el desarme de Hamas y la propuesta de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump, que forman parte del plan propuesto por el presidente estadunidense.