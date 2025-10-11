Invita rector de la UNAM a conocer cultura, patrimonio y gastronomía de Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

En su visita a Zacatecas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, sostuvo una reunión con el gobernador David Monreal Ávila y con el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, con el propósito de fortalecer la colaboración académica, cultural y científica entre ambas instituciones.

El Rector destacó que la UNAM y la UAZ mantienen una relación histórica de cooperación, la cual se busca acrecentar con nuevos proyectos conjuntos en diversas áreas del conocimiento, lo que también contribuirá en el desarrollo, la preservación del patrimonio artístico y cultural del estado.

Lomelí Vanegas resaltó que la UNAM busca intercambiar experiencias relacionadas con la cultura de paz y la seguridad, ámbitos en los que la máxima casa de estudios del país ha impulsado un programa institucional que busca compartir con otras universidades del país.

Leonardo Lomelí Vanegas recordó que su familia es de Zacatecas, por lo que invitó a las personas de todo México a visitar esta entidad, a que disfruten la ciudad, que conozcan su patrimonio, su cultura, su arquitectura y su rica gastronomía.