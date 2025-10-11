Inauguran comedor escolar “Leona Vicario”, en Trancoso

Por: La Jornada Zacatecas •

Como parte del compromiso con la niñez y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, el Gobierno de Zacatecas inauguró el comedor escolar “Leona Vicario”, en la comunidad San José del Carmen, del municipio de Trancoso.

Durante el acto inaugural, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, hizo entrega del equipamiento necesario para la operación del comedor escolar, el cual beneficiará a niñas y niños de la Escuela Primaria Antonio Rosales, con desayunos calientes y nutritivos, con lo que se contribuye al desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

El evento contó con la participación del presidente municipal de Trancoso, Antonio Rocha, así como autoridades educativas y representantes de la comunidad. Como parte de esta acción, se dispersaron equipos de cocina especialmente diseñados para la preparación de alimentos destinados a la población infantil, a fin de garantizar condiciones adecuadas de higiene y nutrición.

Además, en un gesto de cercanía con las familias y la comunidad escolar, se llevó a cabo el sorteo de diversas bicicletas, a fin de fomentar actividades recreativas y saludables entre las y los estudiantes.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con el bienestar de la niñez y la mejora continua de las condiciones en las instituciones educativas del estado.