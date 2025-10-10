Celebrará Guadalupe su séptimo aniversario como Pueblo Mágico

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Autoridades del Ayuntamiento de Guadalupe presentaron el programa de actividades conmemorativas por el séptimo aniversario del nombramiento de Guadalupe como Pueblo Mágico, una celebración que busca resaltar la historia, la fe, el arte y la identidad del municipio.

El evento estuvo encabezado por Yoltyc Díaz Inguanzo, directora del Instituto Municipal de Cultura, y Alba Verónica Dena, subdirectora de Turismo Municipal, acompañadas por el cronista municipal, doctor Fernando Villegas Martín.

En representación del presidente municipal, Pepe Saldívar, Díaz Inguanzo dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la presencia de los medios locales por su papel fundamental en la difusión del evento.

“Gracias a su colaboración podemos tener éxito en este aniversario. Para nosotros, el apoyo de los medios es esencial para que las actividades lleguen a toda la población”, expresó.

Por su parte, Verónica Dena, presentó la exposición de motivos del festejo, al que denominó “Un viaje de fe”, un recorrido simbólico que remonta a los orígenes franciscanos de Guadalupe y a la espiritualidad que dio identidad al municipio.

“Este aniversario busca recordar la esencia de los guadalupenses que admiran, respetan y promueven su cultura. Será un festejo con actividades para toda la familia, lleno de invitados especiales y con un enfoque en nuestras raíces”, destacó.

El programa conmemorativo se desarrollará hoy y mañana, con una amplia variedad de actividades culturales, turísticas y académicas.

Hoy, a las 9:00 horas, se realizará el recorrido turístico “Entre conos, historia y devoción”, que partirá de la Plaza Fray Margil. A las 9:30 horas se llevarán a cabo conversatorios dirigidos por Félix Escobar Chacón y Víctor Hugo Jaramillo

A las 10:00 horas se efectuará la bienvenida e instalación del Pabellón Agroartesanal, así como del Pabellón de Invitados Especiales y Pueblos Mágicos. Posteriormente, a las 11:00 horas, continuará la visita al Museo de Guadalupe con la exposición temporal “El Galeón de Manila”.

Al mediodía se inaugurará la exposición “Espejos de la Realidad”, de Edith Bañuelos Álvarez. Más tarde, a las 13:00 horas, se abrirá la Galería de Cerámica de Karina Luna, del taller “Miraluna”, también bajo la coordinación de la Dirección Municipal de Cultura y se impartirá un curso por Nora Edith Alcalá Flores en las instalaciones del UTZAC, titulado “Convierte Números en Experiencias”.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se ofrecerá un concierto a cargo de la Banda de Música de Guadalupe. Finalmente, a las 19:00 horas, se tendrá la presentación del grupo Di Zacatecanos y la actuación estelar de la DJ MysteryAffair.

Mañana, a las 9:00 horas, comenzará el recorrido turístico “Rincones llenos de historia”, partiendo de las letras monumentales. A las 11:00 horas se llevará nuevamente una visita a la exposición temporal “El Galeón de Manila”.

Al mediodía se llevará a cabo la inauguración de la Sala 1821 y la Sala de la Memoria en las instalaciones de la Crónica Municipal. Posteriormente a las 16:30 horas se tendrá un concierto de la Banda de Música de Guadalupe, a las 17:30 horas se celebrará el acto protocolario con motivo del séptimo aniversario de Guadalupe como Pueblo Mágico.

A las 18:00 horas se presentará la Danza de Matachines de Santa Mónica, seguida, a las 18:25 horas, por un concierto de campanas en las iglesias de Guadalupe. Cinco minutos después, se realizará la representación de las Morismas de la Congregación de San Juan Bautista.

Para cerrar las actividades, a las 20:00 horas se tendrá la proyección del video ¡Guadalupe, un viaje de fe!

Durante la rueda de prensa, las autoridades confirmaron que todas las actividades son gratuitas y pueden consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento y del programa Guadalupe Pueblo Mágico.

En cuanto al crecimiento turístico, se informó que el municipio ha logrado consolidar un aumento en la afluencia de visitantes, pasando del 83 por ciento al 90 por ciento en los últimos años, con presencia de turistas de diversos estados del país y visitantes internacionales.

Finalmente, la directora de Cultura, destacó el esfuerzo por promover el arte local. “Nuestra Casa de Cultura está abierta todos los días del año. Este espacio es de los artistas, pintores y escultores de Guadalupe. Queremos que la ciudadanía venga, conozca su historia y se sienta orgullosa de su identidad”, expresó.