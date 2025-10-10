Campo, sector estratégico para el bienestar y la soberanía alimentaria

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Durante su comparecencia ante la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, el titular de la Secretaría del Campo (Secampo) Gerardo Luis Cervantes Viramontes, presentó los resultados de las acciones realizadas a lo largo del último año, destacando que el campo es concebido por esta administración como un sector estratégico para el bienestar y la soberanía alimentaria.

- Publicidad -

El funcionario enfatizó que, como parte de un ejercicio inédito de participación, se llevó a cabo un foro estatal con la asistencia de 3 mil productores y la recepción de 468 propuestas, con el objetivo de integrar sus demandas en la planeación y ejecución de políticas públicas. Este esfuerzo, dijo, representa la nueva gobernanza que promueve el diálogo directo con los actores del campo.

Durante el periodo que se informa, la inversión global ejercida en el campo zacatecano ascendió a 511 millones 667 mil 311.89 pesos, beneficiando a 44 mil 331 productores. De este total, 282 millones 164 mil 988.39 pesos fueron destinados a exposiciones agrícola-ganaderas, mediante las cuales se otorgaron apoyos para la adquisición de tractores nuevos y usados, maquinaria, implementos, equipo e insumos agropecuarios, así como para el mejoramiento genético, en beneficio de más de 6,000 productores.

En coordinación con el INIFAP y el Gobierno Federal, se destinaron 22 millones de pesos a un esquema tripartita para la adquisición y distribución de más de 600 toneladas de semilla calificada de frijol, beneficiando a 5 mil productores en 22 mil 500 hectáreas. Asimismo, se realizaron 2 mil 760 acciones de concurrencia estatal y municipal dirigidas a mujeres, jóvenes y migrantes, con una inversión conjunta de 19 millones 763 mil 770 pesos.

Para fortalecer la agricultura integral, se otorgaron 5 mil 971 apoyos de diésel agropecuario por 46 millones 553 mil 500 pesos, además de 35 millones 285 mil 630.32 pesos en apoyos para la compra de semillas certificadas de frijol, maíz, trigo, girasol, avena y cebada, entre otros cultivos, beneficiando a 9 mil 649 productores. En fertilizantes orgánicos y químicos se invirtieron 13 millones 684 mil 999 pesos en beneficio de mil 711 productores.

En cuanto a ferias agropecuarias, se destinaron 248 millones 643 mil 635.39 pesos, lo que permitió la entrega de 490 tractores nuevos, 51 usados, 353 equipos de maquinaria especializada y 4 mil 22 implementos agrícolas, con 4 mil 916 productores beneficiados. Para el impulso a la fruticultura, se invirtieron 6 millones 271 mil 26 pesos en el establecimiento de 168 mil 139 árboles frutales en 260 hectáreas de 11 municipios, favoreciendo a 79 familias productoras.

El aprovechamiento del recurso hídrico para el campo fue otro de los ejes de acción. Se destinaron 41 millones 335 mil 650 pesos para beneficiar a 7 mil 238 personas en 25 municipios, mediante 32 desazolves de bordos y represas, 204 construcciones y rehabilitaciones de bordos para riego y abrevadero, y tres rehabilitaciones de cortinas de presas. Además, con una inversión superior a 2 millones de pesos, se perforaron 15 pozos y se realizaron 14 aforos en 14 municipios, beneficiando a 5 mil 997 usuarios.

Para fomentar la tecnificación, se otorgaron 290 apoyos con una inversión de 8 millones 714 mil 836 pesos y se celebraron convenios con 12 asociaciones de usuarios de distritos de riego a través de Conagua, por 2 millones 636 mil 50 pesos. También se otorgaron 166 apoyos para infraestructura de riego con 4 millones 880 mil pesos, y se firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 705 mil 800 pesos para un estudio sobre el impacto de pozos agrícolas en Fresnillo.

En atención a grupos prioritarios, se invirtieron 17 millones 863 mil 770.74 pesos en beneficio de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y migrantes. Se entregaron 562 apoyos para huertos familiares y 2 mil 198 paquetes de especies menores. Para zacatecanos migrantes se destinaron 4 millones 100 mil pesos, en apoyo a 29 productores con 23 implementos agrícolas, un equipo agropecuario y cinco proyectos de infraestructura menor.

Para el bienestar pecuario, la inversión ascendió a 70 millones 353 mil 506 pesos, en beneficio de mil 99 ganaderos. Se otorgaron 710 apoyos para mejoramiento genético por 36 millones 230 pesos, 290 apoyos para maquinaria e insumos pecuarios por 23 millones 455 mil 726 pesos, y 99 apoyos para infraestructura con 10 millones 667 mil 780 pesos. Asimismo, se distribuyeron 230 mil guías de movilización por 2 millones 279 mil 500 pesos.

En materia sanitaria, se firmó un convenio con Sader por 56 millones 28 mil 779 pesos, en beneficio de 2 mil 442 productores, y dos convenios con el Comité Estatal de Fomento y Producción Pecuaria por 9 millones 663 mil pesos, beneficiando a mil 200 productores mediante 160 mil 100 pruebas de tuberculosis y brucelosis y campañas contra la garrapata.

Para la reactivación rural, se construyeron y rehabilitaron 75 caminos saca cosechas que abarcan 330 kilómetros, con una inversión de 2.75 millones de pesos, beneficiando a 17 mil 744 personas. En pesca y acuacultura se destinaron 1.5 millones de pesos para 2.5 millones de crías de tilapia en 18 municipios, apoyando a 39 organizaciones. Además, se invirtieron 9 millones 2 mil 158 pesos en capacitación y transferencia de tecnología a mil 654 productores.

Finalmente, en materia ambiental, se distribuyeron 152 mil 140 plantas forestales producidas en los viveros estatales de General Enrique Estrada y Jalpa, con una inversión superior a un millón de pesos, beneficiando a 33 mil 63 personas en 52 municipios.