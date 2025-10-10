11.5 C
Zacatecas
viernes, 10 octubre, 2025
type here...
spot_img
Política

■ Presentará los cambios el próximo lunes

Alcalde de Zacatecas anunciará cambios en Gabinete capitalino

■ Explican que dichos movimientos vienen a raíz del primer informe

By Mitzi Martínez
0
2
Señalan que el alcalde Miguel Varela sólo realizará movimientos internos , por lo que no implica la salida de ningún funcionario de su administración. Foto: Cortesía

Más Leídas

Mitzi Martínez
Mitzi Martínez
- Publicidad -

Por: Mitzi Martínez •

Este jueves, trascendió la noticia sobre la supuesta renuncia de la titular de la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento capitalino, Alma Judith de León Ayala, por problemas con el Cabildo y las responsabilidades atribuidas, sin embargo, Raymundo Moreno, vocero del Ayuntamiento, negó las razones, mas no la salida de la tesorera. 

- Publicidad -

Mencionó que el próximo lunes, el presidente municipal, Miguel Varela, anunciará una serie de cambios dentro del gabinete, entre ellos, el de la Secretaría de Tesorería y Finanzas, sin embargo, negó que éste se deba a una renuncia por parte de la licenciada Alma Judith, sino que, afirmó, serán movimientos internos dentro de la administración, que no implican la salida de ningún funcionario. 

Moreno aseguró que dichos movimientos vienen a raíz del primer informe y la evaluación que se ha realizado desde el cabildo, velando siempre por la mejora de la capital, y el buen manejo de los recursos humanos de los que se conforma el equipo.

- Publicidad -
Artículo anterior
Campo, sector estratégico para el bienestar y la soberanía alimentaria
Artículo siguiente
Ricardo Monreal recomienda a Saúl atender recomendación de la presidenta

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto