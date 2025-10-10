Alcalde de Zacatecas anunciará cambios en Gabinete capitalino

Por: Mitzi Martínez •

Este jueves, trascendió la noticia sobre la supuesta renuncia de la titular de la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento capitalino, Alma Judith de León Ayala, por problemas con el Cabildo y las responsabilidades atribuidas, sin embargo, Raymundo Moreno, vocero del Ayuntamiento, negó las razones, mas no la salida de la tesorera.

Mencionó que el próximo lunes, el presidente municipal, Miguel Varela, anunciará una serie de cambios dentro del gabinete, entre ellos, el de la Secretaría de Tesorería y Finanzas, sin embargo, negó que éste se deba a una renuncia por parte de la licenciada Alma Judith, sino que, afirmó, serán movimientos internos dentro de la administración, que no implican la salida de ningún funcionario.

Moreno aseguró que dichos movimientos vienen a raíz del primer informe y la evaluación que se ha realizado desde el cabildo, velando siempre por la mejora de la capital, y el buen manejo de los recursos humanos de los que se conforma el equipo.