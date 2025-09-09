Rinde David Monreal 4to Informe de Gobierno destaca disminución de homicidios y de la deuda

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En la presentación de su cuarto Informe de Gobierno, el mandatario estatal David Monreal Ávila aseguró que Zacatecas ha dado un giro profundo en materia de finanzas, desarrollo social, infraestructura y seguridad, después de haber recibido en 2021 una entidad en condiciones críticas. A dos años de concluir su administración, afirmó que el estado transita hacia la estabilidad, con finanzas sanas, con avances tangibles en pacificación y con una política social que busca erradicar la desigualdad.

El gobernador recordó que al asumir el cargo heredó un panorama de emergencia: una deuda pública cercana a los 23 mil millones de pesos, equivalente al 70 por ciento de la capacidad de gasto, instituciones sin margen de acción y sectores productivos abandonados. En contraste, afirmó que hoy Zacatecas cuenta con estabilidad financiera, gracias a que no se ha contratado un solo peso de deuda en cuatro años y a que ya se han cubierto más de 8 mil 350 millones de pasivos heredados.

Monreal subrayó que este esfuerzo no sólo saneó las finanzas, sino que colocó a la entidad como ejemplo nacional de transparencia, al ser reconocida por la Auditoría Superior de la Federación entre las cinco más responsables en el manejo de recursos federales. Añadió que las calificadoras otorgaron a Zacatecas una nota AA con perspectiva estable.

Destacó que, gracias a una administración ordenada, en 2024 se lograron ingresos propios por 4 mil 200 millones de pesos, lo que representa un incremento de más del 70% respecto a lo recaudado por el gobierno anterior en su último año. Señaló que, para ponerlo en perspectiva, cuando asumió la administración en 2021, los ingresos propios apenas alcanzaban 2 mil 300 millones de pesos. Agregó que, al mes de agosto de 2025, ya se han recaudado 4 mil 300 millones de pesos, superando lo logrado durante todo el año anterior.

El mandatario destacó que este saneamiento permitió liberar recursos para atender las prioridades sociales. Recordó que 2025 fue declarado el Año del Bienestar, con una inversión histórica de más de mil 500 millones de pesos en programas de alimentación, vivienda, salud y educación, cifra que representa un incremento del 30 por ciento respecto a administraciones anteriores. En total, durante su gestión se han destinado cerca de 6 mil millones de pesos al rubro social.

Aseguró que la coordinación con el Gobierno de México y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido decisivos para lograr que la pobreza en Zacatecas se redujera en 17 por ciento, beneficiando a casi un millón de personas. Mencionó que a través de 30 programas federales se ha invertido en la entidad más de 16 mil millones de pesos, con apoyos que van desde la pensión para adultos mayores hasta becas para jóvenes y pensiones para mujeres y personas con discapacidad. “Se acabó la época en la que nuestra juventud era marginada. Hoy son luz y esperanza para Zacatecas”, declaró.

En materia educativa, el gobernador informó que se entregaron útiles, uniformes y mochilas a medio millón de estudiantes, con una inversión de 270 millones de pesos, y se mejoró la infraestructura en más de mil 850 escuelas de nivel básico y 70 de medio superior, beneficiando a más de 100 mil alumnos, con una inversión de 470 millones de pesos. Asimismo, celebró la decisión presidencial de instalar una Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas.

El sector salud, dijo, ha tenido un impulso histórico con la incorporación al IMSS-Bienestar, que generó mil 650 nuevas plazas médicas y de enfermería. A través de programas como Rutas de la Salud se ha garantizado abasto de medicamentos y se han modernizado hospitales comunitarios en distintas regiones con una inversión superior a mil 600 millones. Como obra emblemática, destacó el inicio de la construcción del primer hospital de tercer nivel en la entidad, con inversión de 3 mil millones de pesos, 260 camas y atención en 46 especialidades.

El mandatario también resaltó los avances en vivienda. Explicó que, en conjunto con la federación, se impulsa un programa que permitirá a 20 mil familias acceder a patrimonio propio, con una inversión de 10 mil millones de pesos. En 2025 ya inició la construcción de 3 mil viviendas, con la meta de llegar a 16 mil en beneficio de familias de bajos ingresos. A nivel estatal, el programa Vivienda Mejorada destinó 130 millones de pesos para dignificar hogares vulnerables.

En cuanto a infraestructura, afirmó que la justicia social también se construye con obra pública. En cuatro años, dijo, se han invertido más de 9 mil millones de pesos en proyectos de impacto social. El rescate carretero ha sido prioridad, con la rehabilitación de más de 2 mil 500 kilómetros y la reconstrucción de 11 puentes estratégicos. Solo en 2025 se destinaron mil 200 millones de pesos a la conservación de 900 kilómetros de carreteras estatales y federales, así como a la pavimentación de 300 calles. En la zona metropolitana, se avanza en la construcción de la Terminal 1 del Platabús, con 240 millones de pesos.

En el tema hídrico, celebró la presentación del Plan Nacional Hídrico 2024–2030, que contempla la construcción de la presa Milpillas con una inversión de 9 mil millones, obra que garantizará abasto de agua para un millón de habitantes del corredor Fresnillo–Calera–Zacatecas–Guadalupe durante los próximos 50 años.

Sobre el campo, informó que en cuatro años se han destinado más de 2 mil 200 millones de pesos en apoyos para 66 mil productores, incluyendo la entrega de tractores, semillas certificadas, diésel agrícola y sementales. En cultura, resaltó que cinco festivales han reunido a medio millón de asistentes y que Zacatecas alcanzó un Récord Guinness con las Morismas de Bracho como la representación histórica más grande del mundo. En deporte, mencionó la construcción de tres gimnasios de alto nivel y la realización de torneos estatales como la Copa del Bienestar.

En el ámbito de la seguridad, uno de los ejes más sensibles de su gobierno aseguró que Zacatecas ha pasado de ser la entidad más violenta del país en 2021 a convertirse en ejemplo nacional de pacificación. Explicó que los homicidios dolosos se redujeron en un 96 por ciento y que la estrategia integral, conocida como “Modelo Zacatecas”, ha permitido recuperar la tranquilidad en las colonias y comunidades.

“Pasamos de una tasa de 11.1 homicidios por cada 100 mil habitantes en septiembre del 2021, véanse ustedes, como milagro, como milagro, a una tasa de 0.4 en el mes de julio de 2025, lo que representó una reducción del 96 por ciento” agregó. Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció estos resultados en su primer informe y destacó la disminución sostenida de los delitos de alto impacto.

En su mensaje, también hizo un reconocimiento a la labor de su esposa, Sara Hernández, al frente del DIF estatal, que ha invertido más de 900 millones de pesos en programas de apoyo alimentario, atención a la discapacidad y construcción de la Casa Cuna “Semillitas”.

Finalmente, cerró su discurso con un llamado a la unidad social. “Este Cuarto Informe de Resultados no es el final del camino, es una estación más para mirar hacia atrás, reconocer lo que hemos avanzado y tomar fuerza para seguir adelante” concluyó.