Denuncian madres buscadoras represión y manipulación en Informe de Gobierno

Durante el cuarto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, elementos de seguridad armados frenaron una protesta pacífica que realizaban integrantes del colectivo de madres buscadoras “Sangre de mi Sangre”, retirando y cortando los tejidos rojos que habían colocado en el puente de Ciudad Administrativa, empujando a las manifestantes y bloqueando el paso.

El colectivo denunció la incompetencia de las autoridades. Asimismo, desmintieron la cifra presumida por el mandatario sobre una disminución del 67% en desapariciones y no localizados entre 2024-2025, señalando que el 49% de los casos se han registrado en su administración y que en Zacatecas ya suman más de 3 mil 800 personas desaparecidas, sin embargo “maquillan” sus datos.

Este 8 de septiembre, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) frenaron una protesta pacífica del colectivo de madres buscadoras “Sangre de mi Sangre”. Las integrantes denunciaron que los uniformados retiraron el tejido hecho a mano por ellas mismas con rafia roja que habían colocado en el puente de Ciudad Administrativa y que, además, empujaron a los diez manifestantes presentes, pese a que se trataba de una manifestación no violenta.

Momentos después, Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), informó que observadores del organismo acudieron al lugar e incluso realizaron “gestiones” para permitir que el colectivo pudiera llevar a cabo sus acciones.

Señaló que la CDHEZ estaba a la espera de que las integrantes del colectivo presentaran formalmente sus quejas. “Si se sintieron vulneradas en sus derechos, estaremos apoyando en todo momento”, declaró. Ante cuestionamientos sobre si la Comisión abrirá una queja de oficio considerando la evidencia del caso, Dimas Reveles respondió que sí se iniciaría un procedimiento y que posteriormente se buscaría la ratificación de las personas afectadas. Aseguró que los observadores permanecieron atentos ante cualquier posible vulneración.

Por su parte, el colectivo difundió un pronunciamiento en sus redes sociales en el que aseguró que no interpondrán denuncia alguna, pues “no serán parte de la simulación de las instituciones”. En el mismo mensaje, compartieron evidencia de la presencia de personal de la CDHEZ y de la Comisión Local de Búsqueda durante los hechos, aunque señalaron que, mientras elementos de seguridad retiraban los tejidos elaborados por las madres buscadoras, los funcionarios únicamente observaron sin intervenir.

En su posicionamiento, el colectivo expresó: “Durante más de tres años hemos tejido la rafia roja junto con decenas de familias de personas desaparecidas en Zacatecas, creyendo que la acción pacífica y la defensa de la memoria son herramientas de cambio y concientización. Lamentablemente, una vez más, el gobierno de David Monreal muestra su lado opresor y autoritario. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y colectivos de todo el país a que estén atentos a lo que sucede en Zacatecas”.

En representación del mismo, a través de un diálogo con el medio, Cristela Trejo Ortiz aseguró que el gobernador David Monreal miente al afirmar y presumir a lo largo de su informe que, entre 2024 y 2025 el número de personas desaparecidas y no localizadas disminuyó un 67%. Según los registros que ellas como colectivo han documentado, el 49% de las desapariciones han ocurrido durante su administración desde el histórico desde 1954, y sin contar la cifra negra.

Hasta la fecha, señaló, se tiene un registro de más de 3 mil 800 personas desaparecidas en Zacatecas, cifra que afirmó proviene de datos oficiales del Secretariado Ejecutivo, por lo que descalificó los dichos del mandatario.

Trejo Ortiz también reprochó de manera enérgica las acciones de elementos de seguridad que retiraron los tejidos rojos colocados por las madres buscadoras, símbolo de la lucha por la visibilización del problema. “Este gobierno no ayuda a visibilizar este grave problema que afecta al estado; al contrario, maquilla los datos”, denunció.

“Cada día desaparecen dos personas en Zacatecas y nadie hace nada”, declaró, al reprochar que el tejido no les hace frente ni asume consecuencias por ese comportamiento.

Por su parte, el general Arturo Medina Mayoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, señaló que no se dio instrucción alguna a los elementos de seguridad, pues únicamente se limitaron a resguardar accesos, salidas y puentes para garantizar que la ciudadanía acudiera con tranquilidad al informe.

Respecto al retiro del tejido rojo, aseguró desconocer la situación, ya que no recibió reporte alguno y permaneció incomunicado durante el evento. Al ser cuestionado sobre si estos tejidos serían entregados, se limitó a responder que “ahora se revisará”.

Precisó que no hubo instrucciones ni responsables, sino “solo procedimientos”, y añadió que será necesario analizar si estos se llevaron a cabo conforme a los lineamientos de la Comisión de Derechos Humanos. Finalmente, ante la pregunta sobre si se actuó de manera adecuada frente a esta manifestación pacífica, reiteró que “se revisará”.

A la protesta se sumaron otros colectivos, tales Redfem de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde a través de un comunicado condenaron enérgicamente las agresiones y actos de violencia contra familiares de personas desaparecidas y quienes los acompañan solidariamente. Señalaron como inadmisible el bloqueo violento durante lo que calificaron como una “manifestación pacífica y legítima”.

Hicieron un llamado a la empatía hacia el dolor de las víctimas y al respeto de su derecho a la libre expresión, exigiendo además la devolución de los tejidos que representan memoria, denuncia, resistencia y solidaridad.

Además, instaron a las autoridades de todos los niveles a cumplir su papel histórico como protectores de la población, a intensificar la búsqueda de personas desaparecidas y a canalizar sus esfuerzos en la prevención de este fenómeno.