Afirma David Monreal Ávila que es tiempo de mujeres en la gubernatura

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El gobernador David Monreal Ávila afirmó que “es tiempo de mujeres” en la gubernatura, aunque precisó que la decisión debe tomarse considerando la opinión de la sociedad y mediante encuestas, mientras destacó los avances de Zacatecas en seguridad e infraestructura y el respaldo de la presidenta de México hacia el estado.

Ante declaraciones para los medios, Monreal Ávila destacó el respaldo de la presidenta de México hacia Zacatecas y los avances alcanzados en seguridad e infraestructura durante su más reciente visita a la entidad.

“Hoy pudimos dar cuenta de la enorme bondad cuando se logra la pacificación”, señaló Monreal Ávila, quien explicó que la mandataria no solo reconoció los trabajos en seguridad e infraestructura, sino que también ha facilitado la llegada de otros programas y acciones para incorporar a Zacatecas al desarrollo nacional.

El gobernador aseguró que el secreto para posicionar al estado como ejemplo en seguridad ha sido “el tesón y la coordinación”. Subrayó la importancia de que todas las corporaciones, incluido el Ejército, la Guardia Nacional y las fiscalías, trabajen en un solo propósito: que toda política pública se encamine hacia la paz y el desarrollo.

Monreal Ávila recordó que el modelo de seguridad de Zacatecas ha sido replicado en otros estados de la República.

“Cuando la presidenta tomó protesta, ya conocía nuestro modelo, nos pidió exponerlo en la mesa de seguridad nacional y capacitar a otros estados. Ahora parte de nuestra estrategia está incluida en su plan nacional”, comentó.

Respecto al futuro de la gubernatura, el mandatario señaló que “es tiempo de mujeres”, pero aseguró que la decisión debe tomarse también con base en la opinión de la sociedad y mediante encuestas. “Lo que sí estoy seguro es que, a la par del gran movimiento que se ha gestado en México y la conciencia que hemos logrado, podremos continuar con este programa”, afirmó.

Finalmente, reiteró la importancia de la participación ciudadana en los logros alcanzados y reafirmó que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.