Agradece AMLO al Senado aprobación para anexar GN a Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este viernes al Senado de la República por la aprobación de la minuta que deja en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), y mostró su desacuerdo con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, que se abstuvo en la votación, porque “con su postura está avalando la falsedad, la hipocresía la politiquería del conservadurismo”.

En la madrugada, con el voto de la bancada de Morena y sus aliados, la minuta fue aprobada y enviada al Ejecutivo para su promulgación.

En su conferencia mañanera en Zacatecas, acompañado del gobernador David Monreal Ávila, López Obrador fue cuestionado sobre la actuación del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, que se abstuvo en la votación de la minuta.

“Es su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México”.

Agregó que le sorprende “el nivel de cretinismo” de los legisladores conservadores que votaron en contra de la iniciativa. “La hipocresía: de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes”.

Pidió que los gobernadores de oposición se pronuncien respecto a si les es útil y necesario o no el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

“Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores, y me gustará también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, de Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina. Que no se queden callados, que expresen si ellos, sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, podrían o no enfrentar la inseguridad y la violencia”.

Recalcó que hay 19 estados que tienen más elementos de las fuerzas federales en tareas de seguridad que policías estatales.

Afirmó que su gobierno no cortará el apoyo de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional a ningún estado del país. “Aunque las autoridades de Guanajuato digan no, no vamos por eso a retirar a la Guardia Nacional, ni a la Marina, ni a la Secretaría de la Defensa, son dos cosas distintas: una cosa son los pueblos y otra las élites del poder”.

Declaró que más del 80 por ciento de la población apoya que las fuerzas armadas estén en tareas de seguridad pública, “pero esa no es la opinión de los fifís ni de los conservadores”.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho que tiene el pueblo a la seguridad y vamos a seguir manteniendo la estrategia, que ha dado buenos resultados”, aseguró.

El desfile del próximo 16 de septiembre, agregó, “tendrá como distintivo la representación más destacada de la Guardia Nacional. Vamos a estar hablando de esto: de la importancia de que tengamos una institución de seguridad pública eficaz, honesta, profesional, disciplinada”.

Adelantó que el 14 de septiembre se expondrá el plan de la Sedena para la operación de la Guardia Nacional.