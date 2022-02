Exigen acabar con asfixia presupuestal de la UAZ

Por: La Jornada Zacatecas •

Mediante un comunicado de prensa, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) emitió su postura en referencia a los acuerdos de la Reunión de Comité de Huelga, celebrada el día 26 de enero, en el marco del emplazamiento a huelga a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

El sindicato expuso los siguientes puntos como manifestación de su posición:

1.- El propósito de exponer la situación de asfixia presupuestal en que se ha dejado a la Universidad Autónoma de Zacatecas ante la desatención histórica de sus problemas estructurales y falta de reconocimiento a la importancia estratégica que tiene en el proceso de crecimiento y desarrollo del estado. En estas fechas, de manera similar que años anteriores, el Spauaz mantiene emplazada a huelga a la institución al seguir enfrentando dificultades con el pago de quincenas y prestaciones, y mantener un presupuesto insuficiente para cumplir con las obligaciones del presente año, aunado a la falta de cumplimiento por parte del gobierno estatal en entregar la totalidad del recurso ordinario del año fiscal 2021, según consta en la plataforma de transparencia de la DEGESUI.

2.- La inconformidad con la política de topes salariales que se ha aplicado en detrimento de nuestras percepciones, ya que, ante la creciente escalada inflacionaria de los bienes de primera necesidad, como son los de la canasta básica, los incrementos otorgados en los últimos años se han visto rebasados por el alza incontrolable de los precios, sin que se apliquen medidas de ajuste que compensen la pérdida por el efecto inflacionario. Basta con hacer mención del ofrecimiento de incremento al salario de 3.5% por parte de la rectoría y contrastarlo con la inflación al cierre del año pasado de 7%; existe una disminución en términos reales tan sólo con referencia al ejercicio fiscal 2021. Así, el deterioro acumulado de nuestros ingresos equivale a más del 70% desde el inicio de los periodos neoliberales y persiste hasta el gobierno actual.

3.- En el mismo sentido, solicitamos a la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas y al Gobernador del Estado, establecer estrategias y procedimientos para que la Universidad pueda alcanzar gradualmente el financiamiento paritario de 50% entre la federación y los gobiernos estatales que menciona el Art. 65, fracción VI, de la Ley General de Educación Superior.

4.- Exigimos a la rectoría, cumplimiento a lo que prevé nuestro contrato colectivo además de la legislación en materia de seguridad social, la obligación de la patronal de enterar la cuota obrera; de enterar la aportación patronal: de pagar el 5% por concepto de aportación de vivienda al Fovissste; de pagar el 2% del salario por concepto de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro. Todo retenido, pero no enterado generando perjuicios y total incertidumbre en el momento que hay intenciones de jubilación, de acceder a una vivienda o generando el pago de intereses y recargos por actualizaciones en quienes tienen un crédito, además de evitar la posibilidad de aportaciones voluntarias en la subcuenta de Ahorro Solidario.

4.- Informamos que no se ha garantizado plenamente la estabilidad del trabajador académico en el empleo que permita sentar y desarrollar las bases para un mejor desempeño de la planta docente. Hablamos de un problema de precariedad laboral en la docencia. Los profesores de tiempo determinado y suplencias son profesores con carga de trabajo semestral, con dificultades para acceder a prestaciones, formación o estímulos. Son profesores que trabajan “horas efectivas” o por asignatura, sin el reconocimiento monetario del trabajo extra aula que todos realizamos, como preparación de clases, revisión de tareas, asesorías, tutorías, apoyo en revisión de planes y programas de estudio, etc., y que, para completar sus ingresos están saturados de grupos, sacrificando calidad de vida con sus familias y que en ocasiones deben tener dos o más empleos, pues las horas que pueden llegar a conseguir, muy probablemente, no serán suficientes para adquirir siquiera la canasta alimentaria recomendada o para cumplir con sus compromisos económicos.

5.- Se solicita se reconozcan por escrito el listado de plazas vacantes definitivas y de nueva creación en cada unidad académica y en cada centro de trabajo por defunción, jubilación, cambios de adscripción, retiro, sustitución de prestaciones y plazas de nueva creación y la inmediata instauración de los procedimientos contractuales para que los docentes obtengan sus plazas definitivas, además, de la expedición de las convocatorias de cambio de nivel y promociones de categoría, para el mejoramiento de las condiciones laborales de los sindicalizados.

6.- Hacemos del conocimiento público la inconformidad que prevalece en el gremio del Spauaz con la rectoría por falta de respuesta integral al pliego de peticiones presentado en el emplazamiento a huelga con fecha 19 de enero ante el Tribunal Laboral de la Región Centro Sur, exigimos legítimamente, mejores condiciones laborales para el personal académico del Spauaz. Con la sociedad, mantenemos nuestro compromiso en seguir aportando nuestro esfuerzo para nuestros estudiantes en el mecanismo de movilidad social más eficaz y el instrumento de transformación más poderoso que existe, la educación.