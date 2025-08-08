Rodrigo Reyes rechaza señalamientos de campos clandestinos de adiestramiento

Por: La Jornada Zacatecas •

Tras las recientes declaraciones de los fiscales generales de Sinaloa y Jalisco, quienes afirmaron que dos jóvenes originarios de Jalisco, asesinados en Sinaloa, habrían sido adiestrados en territorio zacatecano, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, desestimó los señalamientos y exhortó a ambas entidades a colaborar de manera coordinada para enfrentar el fenómeno del reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el funcionario sostuvo que el gobierno zacatecano ha mostrado avances significativos en su proceso de pacificación, con más de 250 mil acciones operativas desplegadas en todo el estado, dirigidas principalmente al desmantelamiento de células delictivas provenientes de otras entidades. “Hemos logrado la detención de generadores de violencia originarios de otros estados y colaborado activamente en estrategias regionales para la pacificación del país”, afirmó.

Reyes Mugüerza subrayó que Zacatecas no tolera la impunidad, “y mucho menos cuando ésta afecta a nuestras juventudes”. En ese sentido, hizo un llamado respetuoso a las fiscalías de Sinaloa y Jalisco para que, si cuentan con información relevante que permita profundizar en la atención a este fenómeno, la compartan con el gobierno zacatecano.

“De nada sirven las declaraciones sensacionalistas que buscan trasladar responsabilidades a Zacatecas”, señaló el secretario general, quien también defendió que la entidad se ha convertido en referente nacional por sus avances en materia de seguridad, a pesar de enfrentar dinámicas de violencia que se originan fuera de su territorio.

El señalamiento de las fiscalías estatales se da en un contexto donde la región centro-norte del país ha sido impactada por disputas entre grupos criminales con presencia interestatal. No obstante, desde la administración zacatecana se ha insistido en que los esfuerzos deben concentrarse en el trabajo interinstitucional y en el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y atención a las juventudes vulnerables al reclutamiento forzado.

Hasta el momento, según el propio Reyes Mugüerza, las autoridades de Sinaloa y Jalisco no han proporcionado a Zacatecas elementos técnicos o información oficial que sustente la supuesta relación de los jóvenes asesinados con actividades en el estado.

“El gobierno de Zacatecas actuará, como siempre lo ha hecho, con firmeza y responsabilidad contra quienes atenten contra la paz de nuestro estado”, concluyó.